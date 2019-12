Er überlebte den Absturz seines Fliegers und kam dennoch ums Leben: Der Amerikaner Sidney Benson wurde Opfer eines Lynchmordes. Weshalb in Reislingen jetzt eine Gedenkstele steht, erklärt der Ortsbürgermeister.

Ermorderter US-Pilot: Deshalb steht in Reislingen eine Gedenkstele

