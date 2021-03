Wolfsburg

Stornierungen, Umbuchungen, Gutschein-Optionen: WAZ-Leser und -Leserinnen berichten von vielen Fragen zum Thema Reisen in Corona-Zeiten. Während Bund und Länder noch darüber beraten, welcher Urlaub zu Ostern möglich ist, warten manche Wolfsburger noch auf Erstattungen aus dem März 2020. Zusammen mit der Wolfsburger Beratungsstelle der niedersächsischen Verbraucherzentrale hat die WAZ die Fragen zum Thema Reiserecht gesammelt. Hier gibt die Verbraucherberaterin Annegret Willenbrink Antworten und Tipps.

Gerhard Nonnenmacher fragt: Ich hatte 2019 ein Campmobil in der USA über die Firma CU-travel.com in Hamburg gebucht und am 14. November eine Anzahlung 132 Euro geleistet, die Restzahlung von 937 Euro folgte am 1. März 2020 – zusammen also 1069 Euro. Wegen Corona wurde die Reise um ein Jahr auf März 2021 verschoben.

Da zur Zeit eine Reise in die USA immer noch nicht möglich ist, hatte CU-travel unter anderem eine Stornierung mit Auszahlung innerhalb 60 Tagen angeboten – dabei würden aber 8 Prozent (85,52 Euro) vorübergehend einbehalten, um eigene Kosten zu decken. Sollte die Bundesregierung eine Lösung erarbeiten, würden auch die restlichen 8 Prozent zurückgezahlt. Ich möchte nun eine kostenfreie Stornierung mit Rückzahlung. Muss ich die 8 Prozent Nichtrückzahlung akzeptieren?

Annegret Willenbrink antwortet: Hier müssen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Agentur zum Buchungszeitpunkt, also 2019, herangezogen werden, denn solche Kosten für eigene Aufwendungen der Vermittlung müssten vertraglich vereinbart sein.

Die Angebote der Verbraucherzentrale Die Wolfsburger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Niedersachsen hat wieder geöffnet, vor dem Besuch muss aber ein Termin vereinbart werden. Das Büro befindet sich in der Schillerstraße 42/44 und ist unter der Telefonnummer 05361 24692 erreichbar. Auch online lässt sich ein Termin buchen, und zwar unter www.terminland.de/verbraucherzentrale_niedersachsen. Die Verbraucherzentrale berät nicht nur zum Thema Reiserecht, sondern zum Beispiel auch zu Telefon-, Mobilfunk- und Internetverträgen, Internetbetrug und Datenschutz und Kauf-, Dienstleistungs- und Handwerkerverträgen, sowie zu Energiesparfragen, wie zum Stromsparen oder den Auswahlkriterien beim Kauf von Elektrogeräten. Auf der Seite www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/fuer-sie-da gibt es weitere Infos zu Telefon- und Videoberatungen, sowohl kostenlosen als auch kostenpflichtigen Angeboten.

Sollte der Verbraucher einen solchen Passus in den AGB nicht finden können, empfiehlt es sich, den Wohnmobilvermittler mit Einwurfeinschreiben anzuschreiben und mit einem Hinweis auf eine fehlende entsprechende Vereinbarung die komplette Zahlung zurückzuverlangen.

Mögliche vorhandene AGB bezüglich Pauschalreisen kommen hier im Übrigen nicht zur Anwendung, da es sich lediglich um einen Mietvertrag handelt. (In den aktuellen AGB seit 1. Januar 2020 verweist die Agentur jeweils auf die Mietbedingungen des Wohnmobilvermieters, aber dessen Kosten werden ja hier auch scheinbar nicht verlangt.)

Von Frederike Müller