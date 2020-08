Stadtmitte

Wasser marsch: Mit einem Hochdruckreiniger wird der Tunnel Heßlinger Straße/ Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg gesäubert. Die jährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten haben am Montag begonnen und werden voraussichtlich am Freitag, 7. August, beendet sein. Dafür wird im Laufe der Woche je eine Fahrbahn gesperrt werden müssen.

Am ersten Tag reinigten die Mitarbeiter der Stadt die Innenseiten des Tunnels. Dazu sind sie mit drei Fahrzeugen vor Ort. Auf einem der Wagen steht ein Tank mit rund 1000 Litern Wasser. Insgesamt wurden am ersten Tag rund 5000 Liter Wasser benötigt, um Schmutz und Ablagerungen zu beseitigen.

Anzeige

Tunnel : Die Reinigungsarbeiten findet in den VW-Werksferien statt

Beim Reinigen brummt der Wassertank laut vor sich hin. Mit einem Druck von 400 bar tritt das Wasser aus und knallt gegen die Tunnel-Wand. Dann sind auch in fünf Meter Entfernung zahlreiche Wasserspritzer garantiert. Der Vorteil: Mit der Technik können sowohl horizontale als auch vertikale Flächen schnell und gründlich gereinigt werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Einmal im Jahr wird der Wolfsburger Tunnel am Nordkopf mit einem Hochdruckreiniger gesäubert. Während der Reinigungsarbeiten ist eine Fahrspur gesperrt.

Damit der Verkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt ist, finden die Arbeiten in den Werksferien statt. Zudem wird immer in der Richtung gearbeitet, die nicht vom Berufsverkehr betroffen ist. Das bedeutet: Die Fahrbahn aus Fallersleben kommend und in Richtung Osten wird ab den Morgenstunden gereinigt, nach der Schicht ist die Gegenseite in Richtung Westen an der Reihe. Für das Vorhaben wird die Fahrbahn jeweils halbseitig gesperrt.

Aus Sicherheitsgründen: Der Wolfsburger Tunnel wird jährlich gesäubert und gewartet

Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten finden immer einmal im Jahr statt. Diese erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und dienen der Werterhaltung der Tunnelbauten. Mehr als Wasser ist dazu nicht nötig. „Ein Zusatz von chemischen Mitteln ist nicht erforderlich“, betont Stadtsprecherin Monia Meier. Anfallendes Schmutzwasser wird mittels der integrierten stationären Abwasserauffanganlage direkt vor Ort gesammelt und anschließend fachgerecht entsorgt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig