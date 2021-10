„Rein damit“: So war die Eröffnung der neuen Schlager-Kneipe im Kaufhof

Wolfsburg

Feiern wie auf Malle: Mit Gratis-Getränken, Spießen und Eimer-Saufen hat am Freitagabend der neue Schlager-Club „Rein damit“ im Kaufhof eröffnet. Die ersten Party-Gäste waren begeistert.

„Richtige Ballermann-Stimmung“, hatte Betreiber Murat Aydin seinen Gästen versprochen und er hielt Wort: Während der Kaufhof gegen 22 Uhr nur langsam erwachte, dröhnten aus dem „Rein damit“ schon die Schlager-Hits. Obwohl die 3G-Regel galt – wer hinein wollte, musste geimpft, getestet oder genesen sein – füllte sich der neue Club im Kaufhof schnell mit Feierwütigen.

So ein Club habe Wolfsburg noch gefehlt

„Malle ist nur einmal im Jahr“? Auch wenn viele den Hit von Party-Sänger Peter Wackel im „Rein damit“ lauthals mitgrölten, muss das ab jetzt nicht mehr gelten: „Wir waren vor drei Monaten das erste Mal auf Malle“, erzählten die Gäste Jimmy Born und Thomas Haupt. Das „Rein damit“ könne mit den Kneipen auf der Insel definitiv mithalten. Als Ersatz bis zum nächsten Urlaub sozusagen. Ob der Club genau das sei, was im Kaufhof noch gefehlt habe? „Auf jeden Fall. Nicht nur im Kaufhof, sondern in ganz Wolfsburg“, meinen die beiden.

Während am Freitagabend anfangs noch eher die kleineren Biergläser über die Theke gingen, dauerte es nicht lange, bis die ersten roten Eimer auf den Tischen standen. Fünf Liter gibt es im „Rein damit“ für 25 Euro. Nebenbei konnten die Besucher dann zu Songs wie „Mallorca wir sind wieder da“ von Stefan Stürmer oder „Amsterdam“ von Axel Fischer mitschunkeln.

Schon am Samstagabend geht die Party weiter

Murat Aydin freute sich, dass sein Konzept schon am ersten Abend aufzugehen schien. Er hatte bereits wenige Minuten nach der Eröffnung viel zu tun an der Bar. „Stressig, aber gut“, sei es. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt ihm nach der ersten Sause nicht: Schon am Samstagabend geht die Party im „Rein damit“ weiter. Aydin öffnet seinen Club vorerst immer Freitag- und Samstagabend, später will er die Zeiten noch erweitern. Los geht es um 22 Uhr – ein offizielles Ende gibt es nicht.

Für alle, die lieber Hip-Hop und Black Music hören, hat nebenan bereits vor einiger Zeit das „Viva“ neu eröffnet. Beide Clubs sollen für mehr Vielfalt im Kaufhof sorgen.

Von Melanie Köster