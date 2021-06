Wolfsburg

Wolfsburg ist bunt: Anlässlich des Fußball-EM Spiels Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend haben die Stadt, der VfL Wolfsburg und der Schulterschluss Wolfsburg Regenbogenflaggen vor dem Rathaus und dem Gewerkschaftshaus der IG Metall gehisst. Zudem wird die Volkswagen Arena und die Türme der Autostadt in den Regenbogenfarben illuminiert.

Mit den Aktionen kritisieren sie die homophobe Haltung der ungarischen Regierung und ein Gesetz, das die Idealfamilie in der Verfassung festschreibt und die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Zudem beziehen sie Stellung gegen menschenverachtende Anfeindungen von ungarischen Neonazi-Ultras während des Turniers. „Wir dürfen die ungarische Politik nicht tolerieren und der UEFA muss deutlich gemacht werden, dass Menschen nicht unterdrückt werden dürfen“, so Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Wolfsburger setzten sich für Vielfalt und Toleranz ein

Die Farben des Regenbogens gelten als ein Symbol der Schwulen-, Lesben- und Transbewegung. Manuel Neuer, Torwart und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, trug während der EM-Spiele eine Regenbogen-Armbinde. Die UEFA, der europäische Fußballverband, überprüfte dieses Statement. Er darf die Armbinde auch gegen Ungarn tragen, doch die Überprüfung stieß bereits auf Kritik.

Lesen Sie auch:

Der Münchener Stadtrat wollte sich auch gegen Hass und Ausgrenzung positionieren und das EM-Stadion in München, in dem heute Abend das Spiel stattfindet, in Regenbogen-Farben illuminieren. Die UEFA untersagte dieses, da sich der Verband nicht in die politischen oder religösen Belange in einem Land einmischen wolle.

Wolfsburg ist bunt: Die Volkswagen Arena leuchtet in Regenbogen-Farben. Quelle: VfL Wolfsburg

Aufgrund dieser Entscheidungen der UEFA werden in vielen deutschen Städten bunte Flaggen gehisst. Zudem leuchten viele Stadien in den Regenbogen-Farben. In Niedersachsen wollen der VfL Wolfsburg, Hannover 96, Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück am Abend ihre jeweiligen Stadien bunt anstrahlen. „Alle Sportlerinnen und Sportler unseres Vereins stehen für Vielfalt und Toleranz und deswegen ist es selbstverständlich, dass wir ein Zeichen setzen“, betonte VfL Geschäftsführer Tim Schumacher.

Bärbel Weist und Günter Lach solidarisieren sich mit der deutschen Elf

Bärbel Weist, Ortsbürgermeisterin von Fallersleben, betont, dass manchen EU-Ländern ihre Grenzen aufgezeigt werden müssen. „Es ist gut, dass das Thema Vielfalt und Toleranz in die Öffentlichkeit gerückt wird“, so Weist. Sie betont aber, dass die UEFA auf der Sportebene agiert.

Für Vielfalt und Toleranz: Die Türme in der Autostadt leuchten in Regenbogen-Farben. Quelle: Matthias Leitzke

Ähnlich sieht es der Ortsbürgermeister von Vorsfelde, Günter Lach. „Manuel Neuer hat ein entscheidendes Zeichen gesetzt, das zeigt Stärke. Dennoch darf der Sport nicht genutzt werden, um politische Fragen zu diskutieren. Sport muss Sport bleiben“, so Lach.

Türme der Autostadt leuchten in den Regenbogen-Farben

Die Autostadt setzt auch ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und Toleranz: Während des Spiels der deutschen Nationalmannschaft erstrahlen die beiden Autotürme in Regenbogenfarben. Vor dem Betriebsratsbereich im VW-Werk wurde die Betriebsratsflagge gegen die Regenbogen-Flagge getauscht. Daniela Cavallo, Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende von Volkswagen, ist enttäuscht, dass die UEFA das Münchener Stadion nicht in den Regenbogen-Farben erleuchten lässt. „Ein ganz schwaches Zeichen des Europäischen Fußballverbandes. Und mit Blick aufs Spiel: Toleranz gegen UEFA, Endstand 1:0“, schrieb Cavallo auf Instagram.

Wolfsburg ist bunt: Vor dem Betriebsratsbreich im VW-Werk wurde die Regenbogen-Flagge gehisst. Quelle: Kevin Nobs

Viele Wolfsburger zeigen heute Flagge – auch am Gewerkschaftshaus der IG Metall flattert der Regenbogen. „Für uns sind Regenbogenfahnen ein klares Bekenntnis für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet: WIR sind und bleiben bunt“, bekräftigt Christian Matzedda, Zweiter Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Wolfsburg und Sprecher des Schulterschlusses Wolfsburg.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig