Regeln zur Maskenpflicht: Die meisten Wolfsburger halten sich dran

Wolfsburg

So viele Lockerungen es in der Corona-Pandemie derzeit noch gibt, die Maske sollte weiterhin auf Mund und Nase sitzen – auch wenn so manche Regelung die Wolfsburger die Stirn runzeln lässt. So gilt auf dem Wochenmarkt in Wolfsburg weiterhin eine Maskenpflicht. „Ich verstehe nicht, wieso man auf dem Wochenmarkt verpflichtet ist, eine Maske zu tragen, es aber in der City-Galerie nur eine Empfehlung ist und das Aufsetzen der Maske nur beim Eintritt in die Geschäfte Pflicht wird“, meint Volker Bisch aus Wolfsburg.

Die Stadt Wolfsburg orientiert sich mit ihren Regeln an der Verordnung des Landes Niedersachsen

Die Stadt verweist darauf, dass man sich an die Verordnung des Landes Niedersachsen halte. Die schreibe eine Maskenpflicht für Einkaufscenter nicht vor, sondern nur für die Verkaufsstellen und Geschäfte. Laut der Verwaltung sei davon auszugehen, dass auf den Gängen in Einkaufszentren entsprechende Vorkehrungen geschaffen sind und die Maskenpflicht aufgehoben ist. „Dennoch empfiehlt die City-Galerie, einen Mund-Nasen Schutz in den Gängen der City-Galerie zu tragen.“ Bisch findet diese Regelung nicht nachvollziehbar. „Auf dem Wochenmarkt ist genug Platz, um anderen aus dem Weg zu gehen. In der City-Galerie hingegen ist der Mindestabstand kaum einzuhalten und es ist noch dazu ein geschlossener Raum.“

Aus der Verordnung des Landes Niedersachsen:

Auszug zur Maskenpflicht aus der Landesverordnung § 2 Abs. 1: „Eine Mund-Nasen-Bedeckung haben zu tragen1. Kundinnen und Kunden von Verkaufsstellen und Geschäften einschließlich Wochenmärkten und Spezialmärkten“ § 7 Abs. 2: „In Einkaufscentern und Outletcentern haben deren Betreiberinnen und Betreiber Vorkehrungen zu treffen, dass es auf den Verkehrsflächen nicht zu Ansammlungen kommt, bei denen das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2 nicht eingehalten wird. Die Verpflichtungen der Betreiberinnen und Betreiber der Verkaufsstellen nach Absatz 1 bleiben unberührt.“

Wer Maske unter der Nase trägt, muss ein Bußgeld zahlen

Doch die Stadt hält an der Landesverordnung fest. Die Wochenmärkte sind laut der Verordnung wie alle anderen Läden zu behandeln. Selbst wem solche Regelungen widersinnig vorkommen, sollte sie befolgen – sonst werden Bußgelder fällig. Das ist übrigens auch der Fall, wenn Leute ihre Maske vermeintlich leger unter der Nase tragen. In der Verordnung ist von einer Mund-Nasen-Bedeckung die Rede. „Ist die Nase nicht bedeckt, stellt dies einen Verstoß gegen die Landesverordnung dar“, stellt die Stadt klar.

Werden Maskenmuffel erwischt, müssen sie nach dem Bußgeldkatalog des Landes 20 Euro zahlen. Zuzüglich Verfahrenskosten in Höhe von 25 Euro und den Zustellungskosten von 3,50 Euro macht das knapp 50 Euro. Halten Geschäftsführer beziehungsweise Betreiber der Läden die Hygieneauflagen nicht ein, können sogar Bußgelder von 1000 bis 3000 Euro verhängt werden. Voraussichtlich von Ende nächster Woche an könnte es noch teurer werden. Im Entwurf für die neue Bußgeldregelung des Landes sind 100 bis 150 Euro vorgesehen, wenn keine Maske getragen wird und 100 bis 400 Euro, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden.

Wo kontrolliert wird, haben die Mitarbeiter des Städtischen Ordnungsdienstes wenig zu beanstanden

Nun haben die Mitarbeiter des Ordnungsamts ihre Augen nicht überall. Doch dort, wo kontrolliert wird, gibt es offenbar wenig zu beanstanden. „Bei den in Wolfsburg durchgeführten gezielten Kontrollen wird eine überwiegende Einhaltung der Regelung festgestellt“, teilt eine Stadtsprecherin mit.

In 20 Fällen hat die Stadt bisher Bußgeldverfahren eingeleitet, weil Besucher auf Wochenmärkten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske trugen. In den Bussen kontrolliert der Städtische Ordnungsdienst gemeinsam mit den Wolfsburger Verkehrsbetrieben (WVG) stichpunktartig die Maskenpflicht. Auch dort scheint die Disziplin hoch zu sein. Die meisten Fahrgäste hielten sich daran, es gebe nur vereinzelte Beschwerden.

Plan für Teststation von Stadt und VW bleibt in der Schublade In Braunschweig An der Petrikirche 1 gibt es sie bereits: Eine Drive-In-Station für Corona-Schnelltests. Bürger können dort vorfahren und einen Abstrich durch die Seitenfenster ihrer Autos abgeben. Die PUG fordert angesichts steigender Infektionszahlen eine solche Teststation auch in Wolfsburg: „Die PUG-Fraktion hält diese Maßnahme in Anbetracht der Urlaubsrückkehrer und steigenden Infektionszahlen für erforderlich“, sagt Jens Kirsch, Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss der Stadt Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg hat bereits gemeinsam mit VW einen solchen Drive-In entwickelt. Doch das Konzept bleibt vorerst in der Schublade. Die kassenärztliche Vereinigung spielt nicht mit. Laut der Stadt liegt die Beauftragung und Verantwortung für die Corona-Tests grundsätzlich bei den niedergelassenen Ärzten. Die Gesundheitsämter führen ihrerseits meist umfassende Tests durch, etwa in Heimen, Schulen oder Kitas. „Um im Falle einer deutlichen Zunahme an erforderlichen Tests diese zu ermöglichen, um damit insbesondere einer möglichen Infektionsausbreitung im oder durch das Volkswagenwerk entgegen wirken zu können, wurde von der Stadt gemeinsam mit VW eine Drive-in Station zur Umsetzungsreife entwickelt“, erklärt Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller. „Nachdem die kassenärztliche Vereinigung nun aber mehrfach versichert hat, alle Testanfragen zeitgerecht umsetzen zu können und nur die kassenärztliche Vereinigung ihre Test gegenüber den Krankenkassen abrechnen kann, wird eine zusätzliche Teststation durch Stadt und VW derzeit nicht weiterverfolgt“, sagt Müller. Aber: „Sofern die kassenärztliche Vereinigung entsprechende Signale gibt und einer weiteren Teststation durch Stadt und VW nicht mehr ablehnend gegenübersteht und damit auch den Weg frei macht für eine Kostenerstattung von Tests durch die Krankenkassen, werden wir natürlich eine Umsetzung prüfen.“

Von Christian Opel