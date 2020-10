Wolfsburg

Zum dritten Mal ist der Reformationstag in Niedersachsen gesetzlicher Feiertag. Trotzdem haben viele Bäckereien und Tankstellen in Wolfsburg geöffnet. Wo und wann Sie auch am Reformationstag frisch gebackene Brötchen, Kuchen und Brot bekommen, haben wir für Sie zusammengefasst.

Diese Bäckereien sind in Wolfsburg am Reformationstag geöffnet

Die Bäckerei Steinecke in der Sauerbruchstraße 13 hat von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Ebenfalls bis 13 Uhr geöffnet hat die Filiale im Hauptbahnhof, Willy-Brand-Platz 3. Die anderen Filialen haben geschlossen. Ebenfalls geschlossen sind die Wolfsburger Filialen von Leifert, Cadera, IhrLandbäcker und Bäckerei Meyer.

Die Bäckerei Sülün in der Rothenfelder Straße 7 hat von 6 bis 19 Uhr geöffnet. Das Familienunternehmen Rücker in der Grauhorststraße 48 bietet an jedem Feiertag Kuchen, Torten und Brötchen an – so auch am Reformationstag von 6 bis 12 Uhr. Laut einer Mitarbeiterin sei das Sortiment wie am Sonntag, wegen des freien Tages gebe sei jedoch deutlich mehr. Zudem wird besonderes Halloween-Gebäck wie Mohrenköpfe mit gruseligen Figuren angeboten. Wie an jedem anderen Samstag öffnet auch die Bäckerei „Das Brot“ in der Autostadt, nämlich von 7.30 Uhr bis 18 Uhr.

Diese Tankstellen sind in Wolfsburg am Reformationstag geöffnet

Die Shell-Tankstelle in der Branschweiger Straße 89 hat am Reformationstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet, die gleichnamige Tankstelle in der Nordsteimker Straße 7 von 8 bis 22 Uhr. Die Aral-Tankstelle in Fallersleben, Hinterm Hagen 21, öffnet von 6 bis 22 Uhr. Die Mitarbeiterin geht davon aus, dass die anderen Stationen in Wolfsburg auch die Öffnungszeiten von einem Sonntag anbieten. Die Zeit von 7 bis 22 Uhr wird auch bei der Tankstelle Star in Fallersleben in der Viehtrift 18 angeboten. An einem Feiertag gelten bei dem Unternehmen die Öffnungszeiten vom Sonntag. Die Tankstelle Leo in Vorsfelde, Carl-Grete-Straße 4, bietet Sprit von 9 bis 21 Uhr an. Die Station Raiffeisen in der Sandkrugstraße 27 hat von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

