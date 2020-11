Wolfsburg

Der diesjährige Reformations-Gottesdienst fand unter dem Thema „In aller Freiheit?“ in der Christuskirche, der Reislinger St. Markus-Kirche und der St. Stephanus-Kirche in Wittingen statt. Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen und die Propstei Vorsfelde gestalteten den Gottesdienst, der auch per Livestream übertragen wurde. So waren rund 200 Interessierte bei der Live-Übertragung mit dabei. In seiner Begrüßung versprach Superintendent Christian Berndt Kreatives und eine große Vielfalt während des Gottesdienstes.

Im Mittelpunkt stand eine Podiumsdiskussion mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs, dem Arzt und Weltenbummler Dr. Fritz Witten, dem stellvertretenden Superintendenten Karsten Heitkamp und dem Unternehmer Hermann Butting unter der Moderation der Theaterpädagogin Judith Jungk. Sie nahmen aus ihrer Sicht Stellung zu Freiheit, Einschränkung und Verzicht besonders zu Corona-Zeiten.

„Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen“

Pastorin Heike Burkert stellte einen Poetry-Slam zum Thema Freiheit vor, die Vorsfelder Kirchenjugend gab eine Jugendpresse-Konferenz mit einer Einführung durch Mitorganisator Propst Dr. Ulrich Lincoln und Pastor Matthias Weindel machte Ausführungen zur Reformation. Zahlreiche Statements zum Thema von Jugendlichen, Männern, Frauen und Flüchtlingen lockerten den Gottesdienst auf. Herzfrischend war dabei der Beitrag des elfjährigen Johann Morgner zur Freiheit aus der Sicht eines Kindes. Sein Fazit: „Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen.“

Musikalisch wurde die etwa zweistündige christliche Veranstaltung von Kirchenkreiskantor Markus Manderscheid, dem Wittinger Gospelchor unter Leitung von Lorrie Berndt und dem Vorsfelder Ensemble „Dreiklang“ mit Stephanie Bartl-Kellermann, Heidi Schmitt und Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner gestaltet.

Besucher Michael Kühn aus der Detmeroder Stephanusgemeinde fand es erfrischend, dass die Digitalisierung in den Gottesdienst Einzug gehalten hat. „Ich bin dankbar, dass überhaupt ein Gottesdienst stattfinden kann. Ich bin aber der Meinung, dass heute zu viel Kultur und zu wenig Kirche war“, hatte er dann doch einen kleinen Kritikpunkt. Götz Grünberg aus der Vorsfelder Propstei: „Als Flüchtling aus dem anderen Teil Deutschlands kann ich die Unterschiede von Freiheit gut beurteilen. Es war auch schön, dass wir offen über die Corona-Krise sprechen und über die Einschränkungen durch sie nachdenken konnten.“

Von Manfred Wille