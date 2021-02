Rebowl: Wolfsburg führt Pfandsystem für Mehrwegschalen ein

Wolfsburg

Nach dem Mehrwegbecher „Recup“ will die WMG gemeinsam mit dem Dehoga-Kreisverband auch ein Pfandsystem für Mehrwegschalen unter dem Namen „Rebowl“ in Wolfsburg einführen. Die Pfandschalen für Speisen zum Mitnehmen sollen den Einwegmüll in der Gastronomie reduzieren.

Take-away-Essen und Lieferservices werden insbesondere im aktuellen Corona-Lockdown noch deutlich häufiger als früher in Anspruch genommen. Dies verursacht jedoch auch eine starke Zunahme von Einweg-Verpackungsmüll.

Die Recup GmbH hat ein flächendeckendes Pfandsystem für Mehrwegschalen entwickelt

Auf Einladung von WMG und dem Dehoga-Kreisverband trafen sich in dieser Woche zahlreiche Wolfsburger Hotel- und Gastronomiepartner zu einer digitalen Informationsveranstaltung zum Mehrwegpfandsystem Rebowl. Dabei handelt es sich um ein von der Recup GmbH entwickeltes flächendeckendes Pfandsystem für Mehrwegschalen, mit einer praktischen Größe für eine Vielzahl von Gerichten.

„Uns ist bewusst, dass insbesondere die Gastronomie infolge des Lockdowns momentan vor großen Herausforderungen steht und es dringender Unterstützung bedarf. Umso bedeutender war es für uns als WMG, gemeinsam mit dem Dehoga ein unkompliziertes und zugleich bestmöglich auch kostensparendes Mehrwegpfandsystem für Take-Away-Speisen in Wolfsburg zu etablieren,“ sagte WMG Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Auf Einladung von WMG und Dehoga trafen sich zahlreiche Wolfsburger Hotel- und Gastronomiepartner zu einer digitalen Informationsveranstaltung. Quelle: WMG

Mit der Einführung des Mehrwegbecher-Pfandsystems Recup im Jahr 2018 habe Wolfsburg eine bundesweite Vorreiterrolle bei der Reduzierung von Einwegmüll eingenommen, „nicht zuletzt dank der außergewöhnlichen Unterstützung aus Handel, Gastronomie und Hotellerie“, wie Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent, betonte. Mittlerweile seien hier 48 000 Recup-Becher in über 50 Ausgabestellen der Wolfsburger Café- und Gastronomielandschaft im Umlauf. An Spitzentagen habe damit eine tägliche Einsparung von rund 6500 Einwegbechern erzielt werden können. „Nun gilt es, diese Erfolgsgeschichte für die weitere Reduzierung von Einwegverpackungen gemeinsam fortzusetzen“, so Weilmann.

Eine Mehrwegschale soll 200 Einwegverpackungen ersetzen

Die Brackstedter Mühle, das Awilon und der Biomarkt Sonnenschein bieten die auslaufsichere, mikrowellen- und spülmaschinentaugliche Rebowl-Mehrwegschale bereits im Take-Away-Geschäft an. Die Rebowl ist aus recycelbarem Material in Deutschland hergestellt, stapelbar und hält den Angaben zufolge mindestens 200 Spülgänge stand. Eine Mehrwegschale ersetze somit 200 Einwegverpackungen. Außerdem sei sie extrem bruchsicher. In Kürze soll es zwei weitere Ausführungen geben, um Speisen voneinander zu trennen. Eine Rebowl kostet fünf Euro Pfand. Die Rückgabe ist bei allen teilnehmen Partnern sowohl in Wolfsburg als auch im gesamten Bundesgebiet möglich.

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hebt die Chancen des Mehrwegsystems heraus. „Die Rebowl bietet uns eine umweltschonende Alternative zu Einwegverpackungen für die lokale Gastronomie und ist damit eine gute Chance, um das Thema Nachhaltigkeit langfristig fest in Wolfsburg und seiner Region zu verankern“, erläutern Melanie Perricone, Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes Wolfsburg-Helmstedt, und Florian Hary, Vorsitzender des Dehoga-Bezirksverbandes Braunschweiger Land-Harz.

Interessierte können sich bei der WMG per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@wmg-wolfsburg.de oder unter Tel. (0 56 31) 89 99 41 2 melden.

