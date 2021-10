Wolfsburg

Es dauerte nur wenige Sekunden, dann sahen die Einbrecher die Hand vor Augen nicht mehr: Bei einem Einbruch in den Kiosk im Real-Markt in Nordsteimke in der Nacht zu Freitag hatten die Ganoven offensichtlich nicht mit einer Sicherheitseinrichtung gerechnet, die den Laden innerhalb kürzester Zeit vernebelte und ihnen die Sicht auf die Beute nahm. „Was der Dieb nicht sieht, kann er auch nicht mitnehmen“, sagt Betreiber Andre Fedyk.

Ladeninhaber verschärft Sicherheitsvorkehrungen

Nach gleich zwei Einbrüchen im Januar und Februar vergangenen Jahres wurde es dem Kiosk-Chef zu viel. „Wir haben Nägel mit Köpfen gemacht.“ Er rüstete seine Läden mit Sicherheitsnebelsystemen aus. Die stoßen im Alarmfall blickdichten Nebel aus, der binnen Sekunden den Raum vernebelt und den Tätern die Orientierung nimmt. Fedyk kann sich etwas Schadenfreude nicht verkneifen, als er sich den Vorfall auf dem Überwachungsvideo anschaut. Auch Versuche, die Nebelanlage mit roher Gewalt auszuschalten, schlugen fehl.

Ramponiert: Die Einbrecher versuchten das Nebelschutzsystem mit brachialer Gewalt auszuschalten, hatten damit jedoch keinen Erfolg. Quelle: Britta Schulze

Die Polizei umstellt den Real mit mehreren Streifenwagen

„Die Schäden sind inzwischen schon wieder beseitigt“, sagt Fedyk. Das Sicherheitsnebelsystem müsse zwar ersetzt werden. Doch wichtiger sei die abschreckende Wirkung, um weitere Einbrüche und noch höhere Kosten etwa für Versicherungsprämien zu vermeiden. Der Nebel sei der gleiche wie in der Disco, nur viel dichter, und hinterlasse keine Rückstände.

Der Einbruch ereignete sich um 2.56 Uhr. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und die Polizei gerufen. Die umstellte den Real mit mehreren Streifenwagen und entdeckte die aufgebrochene Glas-Schiebetür. Den Tätern gelang allerdings die Flucht. Wie hoch der Wert der erbeuteten Tabakwaren ist, muss nun eine Inventur zeigen.

Weitere Einbrüche in Handy-Shop und Sanitätsgeschäft

In derselben Nacht gab es noch zwei weitere Einbrüche in Wolfsburger Geschäfte. „Ob die auf das Konto derselben Täter gehen, können wir nicht ausschließen“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Um 1.23 Uhr brachen Unbekannte die Glastüren des O2-Shops zwischen Pestalozziallee und Kaufhofpassage auf und ließen mehrere Mobiltelefone mitgehen. „Ein aufmerksamer Zeuge war durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte noch in der Dunkelheit eine Person in Richtung Kaufhofpassage davonlaufen sehen“, so Figge. Die Polizei schätzt, dass die Schadenssumme in beiden Fällen auf im vier- bis fünfstelligen Bereich liegen.

Zwischen 17.10 und 7.50 Uhr stiegen Einbrecher in ein Sanitätsfachgeschäft an der Sauerbruchstraße im Klieversberg ein und erbeuteten eine Ladenkasse. Eine Angestellte entdeckte den Einbruch am Morgen. Die Polizei Wolfsburg bittet in allen Fällen Passanten, Anwohner oder Autofahrer um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter Tel. (05361) 46460.

Schmuck und Armbanduhren in Flechtorf erbeutet

Schon am Donnerstag hatte es in Flechtorf tagsüber einen Einbruch in ein Wohnhaus gegeben. Zwischen 9.15 und 15.50 Uhr brachen Täter an der Alt-Campen-Straße ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und erbeuteten Schmuck und Armbanduhren. In diesem Fall bittet die Polizei in Lehre um Hinweise unter Tel. (05353) 94105-0.

