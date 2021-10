Wolfsburg

Einige Bemerkungen zum „Zeit“-Interview mit dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Frank Bsirske aus Wolfsburg sind wirklich nicht nett. „Wollten die Grünen nicht jünger, weiblicher und diverser werden?“, fragt gleich die erste Kommentatorin im Internet. Andere werfen dem 69-Jährigen eine Profilneurose vor („wieder jemand, der sich für unersetzbar hält“) oder fordern, er solle lieber ehrenamtlich arbeiten, wenn er sich als Rentner langweilt. „Das sehe ich gelassen“, sagt der Ex-Verdi-Chef, der mit Kritik an seiner Arbeit und seiner Person eine Menge Erfahrung hat. Kontern kann er aber trotzdem.

„Wir haben eine sehr junge Fraktion“, sagt Frank Bsirske. 118 Abgeordnete sind es, das Durchschnittsalter liegt mit 42 Jahren deutlich unter dem der anderen Parteien und der Frauen-Anteil beträgt 58,5 Prozent. „Es ist gut, wenn es einen Altersmix gibt – man kann voneinander lernen“, findet der 69-Jährige, der selbst schon 1987 der damals sehr progressiven, friedensbewegten Partei beigetreten ist.

Wolfsburg – Zentrum der 68-er und Bsirske mittendrin

Aus der SPD war er 1970 rausgeflogen, gemeinsam mit fast dem kompletten Juso-Unterbezirksvorstand in Wolfsburg. „Wolfsburg war ein Zentrum der 68-er-Bewegung“, erinnert sich Bsirske an seine Zeit auf der Realschule und später auf dem Theodor-Heuss-Gymnasium. Er erzählt von einer liberal-konservativen Geschichtslehrerin, die damals viele eingeschüchtert habe. Ihn nicht. Sie zu provozieren habe ihm mit 15 Jahren „großen Spaß gemacht“.

Wolfsburs zweites Gymnasium: Zwischen 1958 und 1960 entstand das Gebäude für das Theodor-Heuss-Gymnasium am Fuß des Klieversbergs. Als 15-Jähriger brachte hier Frank Bsirske seine Lehrerin fast zur Weißglut. Quelle: privat

Für unersetzbar hält er sich vielleicht nicht, für hilfreich aber schon: „Ich bringe einiges an Erfahrung, Wissen und Vernetzung mit.“ Dass er nicht als Direktkandidat sondern „nur“ über die Landesliste ins Parlament einzieht, kratzt wenig an seinem Selbstbewusstsein. „Die Partei hat mich aufgestellt, weil sie es mit der Verbindung von Ökologie und Sozialem ernst meint“, sagt der ehemalige Gewerkschaftschef (ÖTV, Verdi), der sechs Arbeitsminister erlebt hat. Wie man mit Sozialdemokraten zusammenarbeitet, weiß er dadurch und sagt: „Gehen Sie mal davon aus, dass diese Episode 1970 das Verhältnis zur SPD nicht weiter negativ beeinflusst hat.“

Dass er selbst als Neuling im Bundestag trotz Promi-Bonus kaum Chancen auf den Posten des Arbeitsministers hat, ist ihm durchaus bewusst. Was er laut sagt, ist: „Ich beteilige mich an keinerlei Spekulationen. Die Schlacht um Ministerien wird an anderer Stelle und zu einer anderen Zeit geschlagen.“ Jetzt gehe es um die Inhalte des Koalitionsvertrages. Dass er persönlich Christian Lindner ungefähr so gern in der Position des Finanzministers sehen würde wie seine ehemalige FDP-nahe Geschichtslehrerin ist reine Spekulation.

Koalitionsverhandlungen Der Koalitionsvertrag der sogenannten „Ampel“ von SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP, wird nicht allein von einem kleinen Grüppchen im Hinterzimmer verhandelt. Er wird von vielen kleinen Grüppchen in vielen Zimmern erarbeitet. Rund 300 Politiker der drei Fraktionen im Bundestag sind beteiligt. Ziel ist, dass sich 22 Arbeitsgruppen mit gemeinsam erreichbaren Zielen in bestimmten Fachgebieten beschäftigen. Die Ergebnisse werden dann zusammengetragen. Mitgestalten werden das Basispapier auch die beiden Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlbezirk 51, zu dem Wolfsburg gehört. Falko Mohrs (SPD) beschäftigt sich mit dem Thema „Digitale Innovationen und digitale Infrastruktur“. Diskutieren wird er dort gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen Jens Zimmermann, Jan Pörksen und Elvan Korkmaz-Emre. Grüne in der Gruppe sind Malte Spitz, Anna Christmann, Jan-Philipp Albrecht und Alexandra Geese, die FDP sendet Andreas Pinkwart, Mario Brandenburg, Manuel Höferlin und Bernd Schlömer. Frank Bsirske (Bündnis 90/Die Grünen) ist als Fachmann für das Thema „Arbeit“ am Start, gemeinsam mit Katharina Dröge, Beate Müller-Gemmecke und Wolfgang Strengmann-Kuhn. Er trifft in seiner Gruppe auf den Peiner Sozialdemokraten und aktuellen Arbeitsminister Hubertus Heil, der gemeinsam mit Yasmin Fahimi, Alexander Schweitzer und Jessica Rosenthal abgeordnet ist. Die FDP vertreten Johannes Vogel, Jens Brandenburg, Bernd Buchholz und Jens Teutrin.

Von Andrea Müller-Kudelka