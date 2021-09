Ready4work: Verein beschließt Finanzierung 30 zusätzlicher Azubi-Plätze

Wolfsburg

Die Corona-Pandemie erschwert vieles, auch den Zugang zu Ausbildungsplätzen. Gerade Jugendliche, denen es ohnehin schwerfällt, eine geeignete Lehrstelle zu finden, stehen vor zusätzlichen Herausforderungen. Deshalb bleibt der Wolfsburger Verein ready4work am Ball und finanziert im kommenden Jahr erneut 30 zusätzliche Ausbildungsplätze beim RegionalVerbund für Ausbildung e.V. (RVA) mit. So lautete der Beschluss der Mitglieder auf der gestrigen Versammlung des Fördervereins ready4work im Otto-Brenner-Saal des Gewerkschaftshauses der IG Metall Wolfsburg.

Auf dem Programm stand auch die Neuwahl des Vereinsvorsitzes, den künftig Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrates der Volkswagen AG, übernimmt. Neu in den Vorstand wählten die Mitglieder Dr. Alexandra Baum-Ceisig, Vorständin Personal & Organisation der Volkswagen Financial Services AG, und Wendelin Göbel, Sprecher des Vorstands der Wolfsburg AG. Sie komplettieren das Vorstandsteam, dem weiterhin auch angehören: Iris Bothe, die neue stellvertretende Vorsitzende ist, Dr. Frank Fabian, Klaus-Jürgen Herzberg, Klaus Mohrs und Wilfried von Rath.

Corona-Krise macht Jugendlichen Berufseinstieg schwer

Laut Bericht der Agentur für Arbeit waren im Bezirk Wolfsburg, Gifhorn, Helmstedt im Juli 2021 rund 1200 Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Zum einen sind Unternehmen durch die wirtschaftliche Unsicherheit aufgrund der Corona-Pandemie teilweise zurückhaltender bei der Einstellung von Auszubildenden. Zum anderen erschweren die Corona-Regelungen das „Matching“ zwischen den ausbildungssuchenden jungen Menschen und den Betrieben.

Auch die IG Metall verzeichnet in ihren Erhebungen einen signifikanten Rückgang von Ausbildungsplätzen in der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen. „Dies ist ein Trend „den wir nicht erst seit gestern beobachten. Wir erleben, dass wir über die Jahre hinweg einen signifikanten Rückgang an vorhandenen Ausbildungskapazitäten in den Betrieben vorfinden“, “, erklärt Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen.

697 Ausbildungsplätze in 17 Jahren ready4work

„Auch in dieser Zeit, die unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft gleichermaßen vor neue Aufgaben stellt, muss es unser Ziel sein, möglichst allen jungen Menschen einen qualifizierten Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Daher engagiere ich mich für ready4work und möchte künftig weitere Unternehmen und Institutionen für die Arbeit des Vereins begeistern“, sagte Daniela Cavallo.

Klaus Mohrs, der nach 17 Jahren sein Amt als stellvertretender Vorsitzender niederlegt, aber seine Arbeit im Vereinsvorstand fortsetzt, ergänzte: „Mit dem Blick auf 17 Jahre ready4work kann ich sagen, wir haben viel bewegt. 697 zusätzliche Ausbildungsplätze haben wir bisher beim RVA mitfinanziert. Das sind 697 Chancen für junge Menschen auf eine gute berufliche Entwicklung. Es sind auch 697 Chancen für Unternehmen und unsere Region insgesamt.“ Dafür baue ready4work auf ein breites Netzwerk an Unterstützern. Erst im Juli hatten die Teilnehmer des Wolfsburger Aktionsbeirats für dieses Jahr 224 250 Euro an Geld- und Sachspenden für die Arbeit des Fördervereins zugesagt.

Von Steffen Schmidt