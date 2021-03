Razzia gegen Drogenbande aus Wolfsburg: Polizei stürmt zwei Gebäude

Wolfsburg

Mit einem Großaufgebot ist der Polizei am Dienstag ein Schlag gegen eine europaweit agierende Drogenbande aus Wolfsburg gelungen: Am frühen Morgen stürmten die Ermittler zwei Gebäude in der VW-Stadt, zeitgleich gab es weitere Polizeieinsätze in Braunschweig und Magdeburg. Um 6 Uhr klickten die Handschellen, insgesamt gab es fünf Festnahmen.

Die Ermittler stellen kiloweise Drogen, Bargeld und Autos sicher

160 Einsatzkräfte durchsuchten zeitgleich insgesamt zehn Objekte in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, teilte die Polizeidirektion in Braunschweig am Mittwoch mit. Dabei stellten die Ermittler unter anderem rund vier Kilogramm Marihuana, 50 Gramm Kokain sowie Ecstasy-Pillen sicher. Außerdem beschlagnahmten die Beamten Bargeld in Höhe von 30 000 Euro, zwei hochwertige Fahrzeuge und weitere Vermögenswerte in Höhe von circa 720 000 Euro.

Die Bande soll seit 2019 in großem Stil mit Drogen gehandelt haben

Die seit längerer Zeit geplante Durchsuchungsaktion der Zentralen Kriminalinspektion und der Staatsanwaltschaft Braunschweig richtete sich gegen eine Bande aus Wolfsburg, die seit 2019 in Europa einen „florierenden“ illegalen Drogenhandel betrieben haben soll. Mindestens acht Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft in dem Zusammenhang vor, seit 2019 Betäubungsmittel gewerbs- und bandenmäßig nach Deutschland eingeschmuggelt zu haben. Insgesamt fünf Personen seien in Haft gekommen, hieß es.

Mit weiteren Informationen halten sich die Ermittler derzeit noch bedeckt. „Es laufen noch weitere Ermittlungen in dem Zusammenhang, von daher wollen wir derzeit keine weiteren Kommentare abgeben“, so Hans Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Von Christian Opel