Gffhorn/Wolfsburg

Ein guter Samstagabend ist, wenn sie vor der Wanne stehen bleiben darf. Dann muss sie ihrem badenden Stiefvater nur die Haare waschen, während seine Hände über ihren Körper wandern, sie betasten, an Brust, Unterleib, zwischen den Beinen. An schlechten Samstagabenden muss sie sich ausziehen und zu ihm in die Wanne steigen. „Und dann machte er mit mir, wonach ihm gerade so war“, sagt Denise*.

Damals ist sie neun Jahre alt. Als die Zerstörung begann, war sie sieben.

Anzeige

Jahrzehnte später sitzt Denise in ihrem schummrigen Wohnzimmer, einem üppig möblierten Raum voller dunkler Ecken mit unklarem Inhalt. Die 45-jährige schmale Frau hockt mit untergeschlagenen Beinen in einer Sofaecke. Sie erzählt klar und sortiert, macht gelegentlich sogar selbstironische kleine Scherze. Aber ihre Hände verraten ihre innere Aufruhr. Sie sind unablässig in Bewegung, drehen, verkrampfen, entspannen sich wieder. Denise berichtet von ihrem Martyrium, das aus ihr einen Menschen werden ließ, der bis heute nicht weiß, wer er ist, was er ist und ob er überhaupt irgendeinen Wert hat. Posttraumatische Belastungsstörung, multiple Persönlichkeit, Angststörungen, Panikattacken beim Versuch, das Haus in dem kleinen Dorf in Südniedersachsen zu verlassen, arbeitsunfähig, lebensunfähig. Sie lebt von einer schmalen Erwerbsminderungsrente, die nicht ansatzweise reicht, um privat die für sie so wichtigen Therapiestunden zu bezahlen, wenn das Kontingent von der Krankenkasse mal wieder aufgebraucht ist.

„Hätte ich Micha* nicht“, sagt Denise, „wäre ich schon tot – er ist der, der sofort ins Wasser rennt, wenn ich mit dem Gesicht nach unten im See treibe.“ Micha ist, mit Unterbrechungen, seit 20 Jahren ihr Lebensgefährte, ein Schulfreund, den sie später wiedertraf und der es irgendwie schafft, für sie erträglich zu sein.

Vielleicht ist er es auch, durch den sie die Kraft findet, ihren Plan umzusetzen: Sie will ihren Adoptivvater auf Schmerzensgeld verklagen, jetzt, fast 30 Jahre, nachdem er schon einmal strafrechtlich verurteilt wurde. Damals erhielt er eine fünfjährige Gefängnisstrafe – aufgrund der Aussagen seiner Stieftochter, forensische Beweise gab es nicht. Denn als Denise als 16-Jährige endlich Anzeige gegen ihren Peiniger erstattet, hat er bereits aufgehört, sie zum Geschlechtsverkehr zu zwingen – sie ist seit vier Jahren geschlechtsreif und hätte schwanger werden können von ihm. Ein Risiko, das er offenbar nicht eingehen wollte.

Also begnügt er sich damit, sie zu betatschen und vor ihr zu onanieren, sobald seine Frau, ihre Mutter, das Haus verlässt. „Sie war bei der Nachbarin zum Kaffeetrinken, und ich musste mit meinem Vater im Wohnzimmer sitzen und zusehen, wie er sich vor mir befriedigte“, schildert Denise. Wieso sie nicht aufgestanden und rausgegangen ist? Das, so sagt sie, konnte sie einfach nicht. „Ich hatte mir angewöhnt, es auszuhalten und zu hoffen, dass es schnell vorbei ist, etwas anderes kam irgendwie gar nicht infrage.“

Die Geschichte von Denise klingt wie eine Horrorvariante des Aschenputtel-Märchens, ohne Fee, Prinz und Happy end. Und dass sie sie jetzt erzählt, war erst Zufall und dann Absicht. Die Anwaltskanzlei, die Denise heute vertritt, hatte vergeblich versucht, an die Prozessakten aus dem Jahr 1992 zu kommen, und bei der Zeitung nach Archivmaterial gefragt. Das gab es nicht, dafür aber das Angebot, über den Fall und das aktuelle Verfahren zu sprechen, falls die Mandantin das wünsche.

Eine Presseanfrage beim Gericht führte dann dazu, dass dort im Archiv doch noch das Urteil von damals gefunden wurde. Da war es, das entscheidende Puzzleteil für das Zivilverfahren, und dieser Hoffnungsschimmer ließ Denise beschließen, dass sie von sich erzählen will – stellvertretend für die vielen anderen, denen es genau so geht wie ihr.

Als sie gerade auf der Welt ist, setzt sich ihr Erzeuger ab, die Mutter lernt kurz darauf den Mann kennen, der sie dann heiratet und das kleine Mädchen adoptiert. Ein paar Jahre später bekommt das Paar eine weitere Tochter – sie ist von nun an der Liebling der Eltern, während die inzwischen sechsjährige Denise, so beschreibt sie es heute, vermittelt bekommt, dass sie stört, zu nichts nütze ist, das Kind, das niemand mag.

Knapp ein Jahr darauf erwacht beim Mann ihrer Mutter plötzlich ein ganz neues Interesse an Denise. Wenn er mit der Siebenjährigen allein ist, betastet er ihre Brust und schiebt seine Hand zwischen ihre Beine – erst über, dann auch unter der Kleidung. Zunächst ist dem Kind nicht klar, was da passiert, es spürt aber, dass es nichts Gutes ist. Dann aber wird der Stiefvater gieriger und nutzt Aufenthalte im Campingwagen der Familie, um sich ganze Nächte lang an seiner Adoptivtochter zu vergehen – während sich die Mutter eine Schlafgelegenheit mit der kleinen Schwester teilt, liegt er selbst mit Denise im Nebenraum und macht sich Nacht für Nacht an ihr zu schaffen.

Sich wehren, die Mutter um Hilfe bitten, woanders Alarm schlagen – all diese Möglichkeiten hat Denise da schon nicht mehr. Die fortwährende Zurückweisung aller Familienmitglieder hat ihre Spuren hinterlassen, sie ist sicher, dass niemand ihr helfen wird, weil sie nichts wert ist. Und der Vater sieht das und nutzt es auf grausame Weise für seine Zwecke. Später im Strafprozess wird Denise aussagen, dass er sie zudem unter Druck setzte, damit sie schwieg: Wenn sie ihn verrate, müsse er ins Gefängnis, das wolle sie doch nicht. „Von da an gab er mir das Gefühl, dass ich nur für seine Übergriffe tauge, zu nichts sonst“, sagt sie heute.

Und so hat sie auch dem Schlimmsten nichts entgegenzusetzen: Knapp zwei Jahre, nachdem ihr Peiniger sie zu befingern begann, reicht ihm das nicht mehr – er zwingt die jetzt Neunjährige zum Geschlechtsverkehr. Zu Scham und Ekel kommen jetzt auch noch Schmerzen, denn der Adoptivvater benutzt den kindlichen Körper ohne Rücksicht auf die Verletzungen, die er dem Mädchen damit zufügt. Zwei Jahre lang geht das so, drei-, viermal im Monat muss Denise diese Tortur über sich ergehen lassen, immer entweder im Bade- oder im Wohnzimmer. Und selbst jetzt, als ihre Tochter über Schmerzen klagt, wenn sie ihren Intimbereich mit Seife wäscht, selbst jetzt kommt von ihrer Mutter kein Versuch, dem Kind zu helfen. Statt dessen nordet sie die gesamte nähere Verwandtschaft auf ihre Sicht der Dinge ein: Denise taugt nichts, macht nur Ärger, erzählt dummes Zeug, um sich wichtig zu tun, eine Ausrede für ihre schlechten Schulnoten zu finden – und sie sei übrigens sehr eifersüchtig auf ihre kleine Schwester.

Denises eigener Körper rettet sie schließlich: Ein halbes Jahr vor ihrem zwölften Geburtstag bekommt sie ihre erste Menstruation – und schlagartig lässt ihr Stiefvater von ihr ab. Zumindest zum Geschlechtsakt zwingt er sie jetzt nicht mehr, das Begrapschen und Onanieren geht jedoch weiter, noch zwei Jahre lang. Dann kommt der Tag, der die Wende bringt. Denise plaudert mit einer Schulfreundin, „das war so eine sehr engagierte Familie, vor allem die Mutter“, erinnert sie sich. Die Mädchen kommen irgendwie auf das Thema sexueller Missbrauch an Stiefkindern zu sprechen – und da bricht es aus Denise heraus: Was die Freundin wohl glaube, was ihr eigener Adoptivvater seit Jahren mit ihr mache? Ihre Freundin ist entsetzt – und bringt Denise schließlich dazu, sich doch noch mal mit ihrer Mutter auszusprechen.

Die 14-Jährige befolgt diesen Rat und bekommt von ihrer Mutter genau das zu hören, was sie befürchtet hat: Ob sie sich jetzt etwa scheiden lassen solle, nur weil sich ihre Tochter so einen Blödsinn ausdenke? Denise ist verzweifelt, längst ist ihr ganzes Leben aus den Fugen geraten. Sie hat große Schwierigkeiten in der Schule, hat erste Drogenerfahrungen, und jetzt hält sie es einfach nicht mehr aus: Sie haut von zu Hause ab. Nach kurzer Zeit spüren Verwandte sie auf und nehmen sie erst mal mit zu sich.

Und jetzt findet das Mädchen endlich offene Ohren für die Schilderungen dessen, was der Stiefvater getan hat. Die Verwandten bestärken Denise in ihrem Plan, ihn anzuzeigen, was sie schließlich auch tut – nur um die Anzeige kurz darauf zurückzuziehen: Weil sie krank geworden ist, haben die Verwandten sie nach ein paar Monaten wieder nach Hause gebracht, zur Mutter und dem Stiefvater. Und dort wird sie so lange unter Druck gesetzt, bis sie einknickt und bei der Polizei erklärt, der Missbrauch habe nie stattgefunden.

Aber das Verfahren ist bereits ins Rollen gekommen und mündet schließlich in einen Strafprozess gegen den zu der Zeit 48-jährigen Adoptivvater. Für Denise ist das alles unendlich qualvoll, denn jetzt muss sie im Gerichtssaal den Missbrauch schildern, vor allen Leuten und insbesondere vor den Augen und Ohren ihrer Eltern. Der Richter zeigt sich einfühlsam, er legt seine Robe ab und setzt sich zu Denise in den Zeugenstand, wo sie mit dem Rücken zur Anklagebank sitzt – so muss sie ihrem Stiefvater nicht ins Gesicht sehen, während sie seine Taten schildert. Was aber weder das Gericht noch die Anwältin der 16-Jährigen sehen: Die Jugendliche, die schon jetzt sichtbar traumatisiert ist von dem, was ihr angetan wurde, hätte dringend betreut und beraten werden müssen.

„Ich erlebe leider auch heute noch oft, dass junge Opfer nicht mal ordentlich über ihre Rechte aufgeklärt werden, geschweige denn, dass darauf geachtet wird, dass sie einen fachlich versierten Anwalt zur Seite haben, der ihre Rechte sowohl in straf – als auch in zivilrechtlicher Hinsicht vertritt“, sagt Matthias Doehring. Der Anwalt vertritt Denise im aktuellen Zivilverfahren gegen den Stiefvater, und ihn erstaunt nicht, dass seine Mandantin 30 Jahre gebraucht hat, um das anzugehen: „Sie ist so schwer traumatisiert, dass sie lange Zeit gar nicht in der Lage war zu begreifen, welche Ansprüche sie geltend machen kann.“ Denise sei ein sehr bedauerliches Beispiel für die mangelhafte Betreuung in puncto Opferschutz – sie habe sehr lange gelitten und müsse jetzt im Nachhinein aufwendig um ihr Recht kämpfen, das sie damals im Umfeld des Strafprozesses viel leichter hätte durchsetzen können.

Trau dich: Hier gibt es anonym Hilfe Du bist auch Opfer von sexueller Gewalt? Oder du fürchtest, es zu werden? Lass es nicht zu, sondern hol dir Hilfe, anonym und kostenlos. Entweder unter der Telefonnummer 08 00-2 25 55 30 oder online unter www.save-me-online.de, wo es Infos und Mailadressen gibt. Geschulte Männer und Frauen, die sich mit Problemen wie deinem auskennen und die schon vielen jungen Opfern geholfen haben, können auch für dich die passende Unterstützung finden und dir dabei beistehen, dich aus deiner Lage zu befreien.

Im Verfahren im Sommer 1992 überzeugt Denise das Gericht mit ihrer klaren, unbeirrten Aussage so sehr von der Schuld ihres Adoptivvaters, dass er für fünf Jahre ins Gefängnis muss. Die Haft hat er längst hinter sich, lebt mit seiner Frau keine 20 Kilometer von seiner Adoptivtochter entfernt in seinem Eigenheim. Denise hingegen hat zahlreiche erfolglose Versuche hinter sich, ein normales Leben zu leben. Abgebrochene Ausbildungen, beziehungslose Männergeschichten, dazu immer wieder Arztbesuche, Therapien, Medikamente, Klinikaufenthalte … Sollte der Zivilprozess zustandekommen und zu ihren Gunsten ausgehen, könnte ihr durchaus ein Schmerzensgeld zugesprochen werden. Aber es geht der 45-Jährigen nicht ums Geld. Sie erhofft sich einen heilenden Effekt von einer erneuten Verurteilung des Mannes, der ihr ganzes Leben zerstört hat: „Ich wünsche mir so sehr, endlich alles hinter mir zu lassen und auf die Beine zu kommen – das wäre für mich das Allerwichtigste.“

Opfer sind heute besser geschützt – aber es bleiben Lücken 13670 Anzeigen wegen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen - das ist der traurige bundesweite Wert aus dem Jahr 2019. Und er steigt, im Jahr zuvor waren es noch 12000 Anzeigen. „Das sagt allerdings noch nicht viel darüber aus, ob es wirklich mehr Taten gab - noch liegen keine Daten zu der Frage vor, wie viele Verfahren wieder eingestellt wurden“, heißt es dazu beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), einem Amt der Bundesregierung. Das sogenannte Dunkelfeld, also die nicht angezeigten Taten, erschweren es zusätzlich, die Dimension und Entwicklung einzuschätzen. Da es für ein Missbrauchsopfer eine enorme Anstrengung bedeutet, seinen Peiniger, meist ein Familienmitglied, bloßzustellen, muss man aber davon ausgehen, dass die Zahl der tatsächlich Betroffenen um ein Vielfaches höher ist als die der angezeigten Fälle. In Sachen Opferschutz hat sich in den vergangenen Jahren einiges verbessert. „Nach aktueller Rechtslage muss ein sogenannter Verfahrensbeistand für das Opfer insbesondere dann bestellt werden, wenn es etwa um Kindeswohlgefährdung geht“, teilt der UBSKM mit. Auch die persönliche Anhörung des Kindes im familiengerichtlichen Verfahren sollte in diesen Fällen inzwischen die Regel sein. Allerdings gebe es leider noch immer Fälle, in denen Gerichte hiervon absehen und lediglich den Verfahrensbeistand anhören. Im schlimmsten Fall kann dies auch heute noch dazu führen, dass ein Kind aus der Obhut des Jugendamtes zu einem missbrauchenden Familienangehörigen zurückkehren muss. Vieles andere, was Denise noch erleiden musste, bleibt jungen Missbrauchsopfern heute zum Glück erspart. So sind etwa richterliche Videovernehmungen, durch die Betroffenen möglichst eine Aussage in der Hauptverhandlung erspart werden soll, im Bereich der Sexualstraftaten häufig verpflichtend. Seit dem 1. Januar 2017 haben besonders schutzbedürftige Verletzte zudem einen Anspruch auf die sogenannte psychosoziale Prozessbegleitung. Auch die Nebenklage wurde in den vergangenen Jahren immer weiter gestärkt – ein kostenfrei beigeordneter Rechtsanwalt hilft dem Opfer dann, seine zivilrechtlichen Ansprüche parallel zum Strafverfahren durchzusetzen.

Von Stefanie Gollasch