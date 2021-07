Wolfsburg

Am frühen Sonntagmorgen wurde einem 37-jährigen Schweizer in der Schillerstraße das Handy geraubt. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Der 37-Jährige war zu Besuch in Wolfsburg und saß gegen 5.20 Uhr an einer Bushaltestelle in Höhe Kaufhof. Die Wartezeit vertrieb er sich mit dem Handy in der Hand. Plötzlich erschien hinter ihm ein Unbekannter und entriss ihm das Telefon. Der Schweizer versuchte noch, sein Handy festzuhalten, trotzdem gelang es dem Täter, ihm das Gerät aus der Hand zu reißen. Der Räuber flüchtete in Richtung Pestalozziallee.

Der 37-Jährige will den Täter verfolgen und stürzt

„Bei dem Versuch, den Täter zu verfolgen, stürzte der 37-Jährige und verletzte sich dabei leicht“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Von dem Täter ist derzeit nur bekannt, dass es sich um eine männliche Person handelt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter Tel. 05361-46460 zu melden.

