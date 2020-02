Stadtmitte

Zur nächsten Sitzung trifft sich der Rat der Stadt am Mittwoch, 19. Februar, um 16 Uhr im Ratssaal im Rathaus A in Wolfsburg. Das Geschehen lässt sich dabei auch live unter www.wolfsburg.de/rat_live verfolgen. Ebenso ist die Sitzung auf dem städtischen Facebook-Account www.facebook.com/stadtwolfsburg zu sehen.

Rat tagt: Gebärdendolmetscher ist vor Ort

Bei Bedarf können Bürger die Unterstützung eines Gebärdensprachdolmetschers anmelden. Dieser wird dann vor Ort im Ratssitzungssaal die politischen Diskussionen und Abstimmungen in Gebärdensprache übersetzen.

Der Rat der Stadt befasst sich in seiner Sitzung insbesondere mit der Erhaltungssatzung Detmerode (Aufstellungsbeschluss), mit dem Bebauungsplan „Fuhrenkamp“ im Stadtteil Vorsfelde, der Wohnbaulandentwicklung Baugebiet Sonnenkamp, dem ÖPP/ÖÖP-Modell mit der Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft (WSM) - Maßnahmen am Schulzentrum Vorsfelde und Theodor-Heuss-Gymnasium.

Neubau der St. Petrus-Kita ist ebenfalls Thema

Des Weiteren liegen zur Abstimmung vor: Sporthalle Reislingen Süd/West: Reparatur des Daches, Bäderbetriebe der Stadt Wolfsburg: Austausch von Umwälzpumpen und Sicherstellung der Wasserqualität im BadeLand, Neubau der Kindertagesstätte St. Petrus, Neubau einer Kindertagesstätte in Hattorf, Städtische Beteiligung an der Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH.

Die komplette Tagesordnung sowie die einzelnen Unterlagen zu der Sitzung sind einsehbar unter www.wolfsburg.de/sitzungskalender.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion