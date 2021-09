Die bundesweite Juniorwahl wird vom überparteilichen Verein Kumulus initiiert. Im Rahmen von Landtags-, Bundestags- und Europawahlen werden Lehrkräfte und Schüler dabei unterstützt, eine realitätsgetreue Wahlsimulation in ihrer Schule zu organisieren und durchzuführen. Das Ratsgymnasium gehört zu den 4513 Schulen in Deutschland, die an der Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021 teilnehmen. Das Ergebnis wird am Wahlsonntag, 26. September, unter www.juniorwahl.de bekannt gegeben.