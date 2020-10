Wolfsburg

Die Klasse 10d des Ratsgymnasiums Wolfsburg ist beim bundesweiten Wettbewerb „FahrRad“ des Verkehrsclubs Deutschland ( VCD) angetreten. Die Schüler radelten in sechs Monaten 16 148 Kilometer und gewinnen somit den Hauptpreis, einen 500-Euro-Scheck. Die Zehntklässler diskutieren noch, wofür sie den Gewinn verwenden.

Zum 14. Mal in Folge rief der Verkehrsclub mit der Kampagne dazu auf, das Elterntaxi stehen zulassen und mit dem Zweirad zur Schule zu radeln. Rund 3.400 Jugendliche aus ganz Deutschland legten 457.966 Kilometer zurück. „Die Strecke entspricht umgerechnet einer 10-fachen Umrundung der Erde und damit wurden 64 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart“, erklärt Elke Braun vom VCD Kreisverband Wolfsburg.

Anzeige

Wolfsburger Schüler fuhren 16.148 Kilometer mit dem Fahrrad

Vom Ratsgymnasium in Wolfsburg beteiligten sich vier Schulklassen und ein Lehrerteam. Die Schüler aus der Klasse 10d legten im bundesweiten Vergleich am meisten Kilometer zurück, insgesamt 16 148 Kilometer. Das entspricht einer Kohlenstoffdioxid-Einsparung von 2260 Kilogramm. Lotte Neumann fuhr jeden Tag von Wendschott zur Schule, dabei legte die Zehntklässlerin in der Woche rund 100 Kilometer zurück. „Ich freue mich über unseren Erfolg und sehe erst jetzt, wie wertvoll jeder Kilometer war“, so die 14-jährige Schülerin.

Die Zehntklässlerin Lotte Neumann fuhr jeden Tag von Wendschott zum Ratsgymnasium Wolfsburg und legte in der Woche rund 100 Kilometer zurück. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Für ihre starke Leistung gewinnt die Klasse ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Die Klassenlehrerin Anika Hornig freut sich über den Gewinn und darüber, wie ihre Schüler sich für den Klimaschutz eingesetzt haben. „Mithilfe des Projekts wollte ich den Schülern verdeutlichen, dass sie ihre Mobilität selber in der Hand haben und zeigen, wie sich das Fahrrad problemlos in den Alltag integrieren lässt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Hornig.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig