Auch Corona kann sie nicht stoppen: Mit Josephina Berg (13) und Artemíy Frolov (14) nahmen auch zwei Schüler des Ratsgymnasiums an der diesjährigen Landesrunde der Mathematik-Olympiade teil.

Wie so vieles in dieser Zeit wurde auch die Mathematik-Olympiade von den Corona-Regeln stark beeinflusst. Statt der Vorfreude, die Klausuraufgaben in einer großen Gemeinschaft in Göttingen entgegen nehmen zu können, wurden sie „gedownloaded und ausgedruckt“. Statt gemeinsam an zwei Tagen jeweils 240 Minuten im gleichen Raum zu sitzen und zu knobeln, saß jeder zu Hause am eigenen Schreibtisch.

Statt sich hinterher mit den Konkurrenten auszutauschen, hieß es „schnell einscannen und uploaden“

Statt sich hinterher mit den Konkurrenten auszutauschen und Ergebnisse zu vergleichen, hieß es „schnell einscannen und uploaden“. Statt einer feierlichen Übergabe der Medaillen während der Siegerehrung gab es eine Videokonferenz. Die Siegerehrung lief zwar coronabedingt nur digital ab, sie war aber sehr gelungen: Es gab musikalische Beiträge, Grußworte, viele kleine Videos und vor allem interessante Einblicke, wie es mit der 4. Runde, der Mathematik-Olympiade auf Bundesebene, und der Internationalen Mathematik-Olympiade weitergehen kann.

Die stimmungsvolle Siegerehrung wurde umso spannender, als es an die Vergabe der Medaillen ging: Das Ratsgymnasium freut sich, dass Josephina Berg für ihre hervorragenden Leistungen einen 2. Preis und damit eine Silber-Medaille gewinnen konnte. Auch Artemíy Frolov qualifizierte sich erstmals für die Teilnahme auf Landesebene. Neben dem olympischen Gedanken „Dabei sein ist alles!“ ist eine Teilnahme auch immer mit herausragenden Leistungen bei der Schulrunde verbunden. Hier konnten Josephina und Artemíy absolut überzeugen.

In dieser Woche trafen die Medaillen dann in der Schule ein und wurden in Anwesenheit von Schulleiterin Jennifer Yavuz an Josephina und Artemíy überreicht. Betreuungslehrer Sebastian Haas wünscht den beiden Achtklässlern, dass sie ihre Erfolge im nächsten Jahr wiederholen können. Dann hoffentlich wieder mit dem richtigen „Landesrunden-Feeling“ in Göttingen, mit vielen mathematikbegeisterten Mitstreitern und einer feierlichen Live-Siegerehrung mit Medaillenübergabe.

Von der Redaktion