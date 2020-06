Ratsgymnasiasten feiern Erfolg bei Fremdsprachen-Wettbewerb

Wolfsburg

Schöner Erfolg für das Ratsgymnasium: Ein Team von Schülern des achten Jahrgangs erhielt beim 29. Sprachenfest des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen einen Preis in Höhe von 150 Euro. In der Kategorie der Klassen sechs bis zehn überzeugten die Schüler die Jury mit ihrem spanischen Beitrag „ Greta Atún - lucha por el clima“ – „ Greta Thunfisch kämpft für das Klima“.

Wolfsburger Schüler unter den 32 besten Teams

Über 1100 Teams mit mehr als 7000 Schülern aller Schulformen aus ganz Deutschland sowie den deutschen Auslandsschulen hatten sich 2020 am Wettbewerb beteiligt und fremdsprachige Theaterstücke, Filme und Hörspiele eingereicht. Die Ratsgymnasiasten waren als „Los sostenibles“ („Die Nachhaltigen“) unter den 32 besten Teams, die ihre Beiträge beim Sprachenfest präsentieren durften. Die Wolfsburger gewannen schlussendlich einen Sonderpreis des Deutschen Spanischlehrerverbands.

Anzeige

Sieger im Landesfinale

Die sechs Schüler hatten sich über einen ersten Platz in der Landesrunde für das Finale qualifiziert. Betreut von ihrer Spanischlehrerin Ute Greulich stellten Freya Deike (13), Letizia Frattoloso (14), Jonas Michel (14), Louisa Simmer (13), sowie in Nebenrollen Georgij Egorov (14) und Kevin Voß (13) in ihrem Beitrag dar, wie Greta Thunberg den Restaurantbesuch zweier Freundinnen klimafreundlich aufmischt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das Finale fand in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich digital statt. Die Schüler luden ihren Beitrag als Video hoch, eine Expertenjury bewerte ihn anschließend.

Weitere Gruppe vom Ratsgymnasium erfolgreich

Im Landesfinale war neben der Gruppe „Los sostenibles“ noch ein weiteres Team des Ratsgymnasiums erfolgreich: Acht Schüler des siebten Jahrgangs belegten unter dem Namen „NarJoMiDa“ den zweiten Platz. In ihrem Beitrag „ El mundo del español“ berichtet eine Videobloggerin von ihren Reisen durch die spanischsprachige Welt.

Bundesweiter Wettbewerb

Die Teams des Ratsgymnasiums traten mit 22 weiteren Gruppen aus dem Bereich der Landesschulbehörde Braunschweig beim Wettbewerb an. Der von „Bildung & Begabung“, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder, ausgerichtete Wettbewerb möchte junge Sprachtalente fördern und Neugier auf fremde Sprachen und Kulturen wecken.

Von der Redaktion