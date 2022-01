Wolfsburg

Diese Mitarbeiter müssen schwindelfrei sein: An der Fassade des Wolfsburger Rathauses werden etwa 8000 Travertinplatten getauscht. Detlef Großmann und Oliver Klages vom Geschäftsbereich Hochbau nahmen die WAZ im Aufzug mit. In rund 20 Metern Höhe und zeigten sie, wie die schweren Steine montiert werden.

Rathaus Wolfsburg: Oliver Klages (rechts) und Detlef Großmann vom Geschäftsbereich Hochbau zeigen der WAZ, wie die Fassade erneut wird. Quelle: Boris Baschin

An der Fassade des Rathauses A müssen 4000 Quadratmeter Natursteinplatten erneut werden. An der Westseite, also in Richtung Rathausplatz, sind die Platten bereits ausgetauscht. Daneben wurden die alten Platten abgenommen. „Das Material wird in einem Container gesammelt und wieder verwendet“, sagt Großmann. Wenn die Dämmung nicht mehr intakt sei, werde sie erneut.

Jeder Stein wiegt bis zu 50 Kilogramm

Geologen und Mitarbeitende der Denkmalpflege suchten Travertin aus zwei Steinbrüchen in Tivoli aus, etwa 30 Kilometer östlich von Rom. Die Stadt begründet die Auswahl des Materials mit den Vorgaben des Denkmalschutzes.

Baustelle in 20 Meter Höhe – eine Bildergalerie von der Sanierung:

Eine Lieferung umfasst Steine für rund 200 Quadratmeter, die rund um das Rathaus abgeladen werden. Eine Travertinplatte ist vier Zentimeter dick und wiegt 40 bis 50 Kilogramm. An jedem Stein steht eine Nummer, die mit einem Barcode verglichen werden kann. Auf dem Montageplan ist der genaue Platz jeder einzelnen Platte eingezeichnet. Umgekehrt kann ermittelt werden, aus welchem Steinbruch die Platte kommt.

Exakter Standort: Vorarbeiter Mariusz Majcherczyk zeigt den Montageplan für die Steinplatten und Anker. Quelle: Boris Baschin

Vorarbeiter Mariusz Majcherczyk bringt die Steine mit dem Aufzug, der auf der Westseite ist, in die richtige Etage. Die Mitarbeiter transportieren die Platten mit der Sackkarre auf dem Mega-Gerüst weiter. Beim Baustellenrundgang der WAZ wurde in 20 Meter Höhe an der Ostseite gearbeitet.

Kaum Lärm bei der Sanierung der Fassade

Die Natursteine sind vorgebohrt, das hat zwei Vorteile: Für die Mitarbeiter im Rathaus entstehe kaum Lärm und die Platten können schneller montiert werden. Die Steinplatten werden an die Fassade mittels Anker befestigt. Die Platten mit Loch schauen im 90 Grad Winkel aus der Fassade.

Die Fuge zwischen den Platten ist ungefähr acht Millimeter groß. „Es gibt eine Toleranz von zwei Millimetern, das muss wirklich sehr genau sein“, sagt Majcherczyk. Für diese Maßarbeit werden zunächst kleine Plättchen auf den bereits befestigten Stein gelegt.

So werden die Travertinplatten getauscht – ein Video:

Dann wird Kleber in die Löcher der Platte gefüllt und der schwere Stein wird an die Wand gehoben. Eine Art Schraube wird durch das Anker-Loch in die Löcher der Platten geschoben. Anschließend wird der Kleber, der aus zwei Komponenten frisch angerührt wird, mit heißer Luft getrocknet und die Reste werden abgekratzt. „Zwei Mitarbeiter arbeiten immer zusammen und sie befestigen mindestens 20 Steine am Tag“, so Majcherczyk.

Wolfsburger Rathaus ist bald wieder hübsch

Die sandfarbenen Steine werden nass aus dem Steinbruch geschnitten und bleiben bei der Verarbeitung dauerhaft feucht. Erst an der Fassade trocknen die Kalksteine und werden heller. „Im Laufe der Zeit nehmen die Steine ein bisschen Witterung auf und eine leichte Farbveränderung könnte auftreten. Aber sie müssen nicht geputzt werden“, betont Klages.

Baupfusch am Wolfsburger Rathaus 2012 wurde das Wolfsburger Rathaus für fünf Millionen Euro saniert – dazu gehörte auch die Fassade. Doch der Kalksandstein taugte nicht viel, die Platten lösten sich nach wenigen Jahren, fielen zum Teil ab. Knapp 100 schadhafte Platten mussten deshalb ausgebaut werden, so dass das Rathaus zeitweise wie ein Schweizer Käse aussah. Die damals beauftragte Firma ging insolvent, die Stadt versucht über den Rechtsnachfolger an Schadenersatz zu kommen. Im April 2020 wurde ein riesiges Gerüst aufgebaut, als Schutz vor herunterfallenden Platten. Die Sanierung der Fassade sollte ursprünglich im Frühjahr 2021 starten. Durch die Corona-Pandemie kam es zu Verzögerungen und begann im Oktober des vergangenen Jahres. Im Spätsommer 2022 sollen die Arbeiten beendet sein.

Für die Sanierung der Rathausfassade sind insgesamt 3,2 Millionen Euro eingeplant. Das Bauende sei nach Angaben der Stadtverwaltung für September 2022 vorgesehen. Vom Spätsommer gehen auch Oliver Klages und Detlef Großmann aus. „Wir liegen im Zeitplan und im Kostenrahmen“, sagt Großmann.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig