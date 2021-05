Rathaus Wolfsburg: Auch Fassade des Ratstraktes wird saniert

Wolfsburg

Die Sanierung der Fassade des Wolfsburger Rathauses wird umfangreicher als zunächst geplant. Im Ortsrat Stadtmitte wird am Mittwoch ein Fachgutachten vorgestellt, demzufolge auch die noch originalen Fassadenplatten am Ratstrakt dringend sanierungsbedürftig sind. Bisher war nur vorgesehen, die mangelhaften Platten am Hochhaus des Rathaus A zu ersetzen. An dem Gebäude waren bei einer Sanierung mangelhafte Travertinplatten verbaut worden. Mehrere der Elemente waren jedoch schadhaft und drohten herunterzufallen. Dutzende Platten hatte die Stadt vorsorglich ausgebaut – stellenweise ist die Fassade durchlöchert wie ein Schweizer Käse.

Zur Galerie Seit einem Jahr ist das Wolfsburger Rathaus eingerüstet, nun soll bald die Sanierung beginnen. Die umfasst nicht nur das Hochhaus, sondern auch den Ratstrakt vom Rathaus A.

Bereits im vergangenen Jahr war rund um das Rathaus ein gewaltiges Gerüst hochgezogen worden. Schon damals war klar, dass es bis zum Start der Sanierung noch dauern würde. Doch die Konstruktion dient auch zum Schutz vor Platten, die sich noch aus der Fassade lösen und herabstürzen könnten. Seitdem müssen die Wolfsburger unter anderem auf den Klang des Glockenspiels verzichten, das für den Aufbau des Gerüsts demontiert werden musste.

Gesamtkosten für die Sanierung betragen 3,2 Millionen Euro

Die Planungen für den Austausch Platten sind mittlerweile abgeschlossen. Nun stimmt zunächst der Ortsrat Stadtmitte ab, bevor die Maßnahme im Bau- sowie im Finanzausschuss beraten wird. Gibt schließlich der Rat Ende Mai grünes Licht, kann die Verwaltung zweierlei Baumaßnahmen in Auftrag geben, die dem Vernehmen nach frühestens im Herbst starten werden: Zum einen die Erneuerung der Steinplatten am Hochhaus – unabhängig vom Ausgang der gerichtlichen Auseinandersetzung mit der zuständigen Baufirma. Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes soll 2,55 Millionen Euro kosten.

Zum anderen sollen auch die bisher noch nicht ausgetauschten Originalplatten am Ratstrakt des Rathauses A erneuert werden. „Die Untersuchung der noch originalen Fassade am Ratstrakt hat ergeben, dass auch hier aus Gründen der Standsicherheit ein dringlicher Sanierungsbedarf besteht“, heißt es in der Vorlage. Im Zuge dieser Sanierung sollen auch bisher nicht sanierte Fenster erneuert werden. Die Kosten für die Arbeiten am Ratstrakt beziffert die Verwaltung auf 650 000 Euro.

Maßnahmen an Hochhaus und Ratstrakt werden getrennt abgerechnet

Der Austausch der Platten am Hochhaus und die Sanierung am Ratstrakt sollen getrennt abgerechnet werden, um den Kostenanteil des Plattenaustauschs in Bezug auf das laufende Gerichtsverfahren eindeutig separieren und geltend machen zu können. Die Haushaltsmittel für die Gesamtkosten von 3,2 Millionen Euro sind bereits als Instandhaltungsrückstellung berücksichtigt.

2012 war das Wolfsburger Rathaus für fünf Millionen Euro saniert worden. Noch in der Gewährleistungszeit stellte die Stadt Mängel an den Fassadenplatten fest und forderte den Rechtsnachfolger der seinerzeit beauftragten Firma zur Beseitigung auf. Diese verweigerte eine Nachbesserung bisher.

Nach dem Ergebnis einer von der Stadt beantragten gerichtlichen Begutachtung waren die Platten für die Fassade nicht geeignet und müssen ausgetauscht werden. Die Platten bestehen aus Travertin, ein Kalkstein, der auch bei anderen Gebäuden in Wolfsburg Verwendung gefunden hat. Laut der Stadt ist dieses Material als Fassadenbekleidung grundsätzlich geeignet.

Von Christian Opel