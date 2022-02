Wolfsburg

Gibt es einen Parkplatz oder nicht? Und ist die E-Ladesäule frei? Fragen, die sich so vermutlich manch ein Autofahrer stellt, wenn er in die Tiefgarage des Rathauses fährt. Die Stadt Wolfsburg setzt jetzt auf „Smart Parking“ – mit Hilfe von LED-Würfeln.

„Bisher haben Autofahrer keine Möglichkeit zu erfahren, ob ein Ladevorgang möglich ist, bevor sie die kostenpflichtige Tiefgarage mit ihrem E-Auto befahren. Aufgrund der steigenden Anzahl an Elektroautos wollen wir nun ein Sensorsystem in der Tiefgarage installieren, das anzeigt, ob freie E-Ladeparkplätze verfügbar sind“, so Birgit Schulz, Geschäftsbereichsleiterin Grundstücks- und Gebäudemanagement bei der Stadt Wolfsburg. Diese Informationen erhält der Fahrer über eine Anzeigetafel vor der Einfahrt und künftig über die Wolfsburg App.

55 E-Ladesäulen werden mit LED-Würfeln ausgestattet

Im Rahmen des Förderprogramms „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ werden 55 E-Ladesäulen in der Tiefgarage unter dem Kunstmuseum mit LED-Würfeln ausgestattet.

So finden Wolfsburgs Autofahrer einen freien Parkplatz

Die Würfel leuchten entweder rot (besetzt) oder grün (frei). Dafür wird mit Hilfe von Sensoren gemessen, ob ein Auto auf dem Parkplatz steht. Der Belegstatus der E-Ladesäulen wird zukünftig an die Wolfsburg App übermittelt und kann dort bequem von zu Hause aus eingesehen werden. Zusätzlich misst die Stadtverwaltung für Bedarfsanalysen, ob das geparkte Auto gerade lädt oder ausschließlich parkt.

Im Projekt „Testfeld Smart Parking“ im Meckauer Weg hingegen sollen zukünftig optische Sensoren zur Detektion des Belegstatus verwendet werden, da im Außenbereich keine Sensoren an der Decke verbaut werden können.

Beispiel E-Ladesäulen: Sensoren erfassen die Belegung von Parkplätzen und den Ladezustand der darauf stehenden Autos. Quelle: Christian Opel

Im Themenfeld „Smart Parking“ erprobt die Stadtverwaltung in verschiedenen Szenarien unterschiedliche Technologien wie Soft- und Hardware. Neben der Lösung von alltäglichen Problemen der Bevölkerung soll das Mobilitätsverhalten der Zukunft erforscht werden. Da Wohnraum weiterhin knapp sein werde, stünden Parkflächen zunehmend in Konkurrenz zu anderen Nutzungsformen.

Stadt Wolfsburg möchte zur Smart City werden

Mit innovativen Ideen hat sich die Stadt Wolfsburg für das Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und der KfW beworben.

Als eine von bundesweit 13 Kommunen hat Wolfsburg 2019 den Zuschlag in der ersten Welle bekommen. Ziel des Modellprojektes ist es, die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung zu gestalten. Dabei stehen Projekte im Mittelpunkt, die durch den Einsatz digitaler Technologien Mehrwerte für die Bürgerinnen und Bürger schaffen.

Von der Redaktion