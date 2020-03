Rat tagt trotz Corona: Klaus Mohrs verteidigt seine Entscheidung

Stadtmitte

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs verteidigt die Entscheidung, den Rat und den Finanzausschuss trotz Corona-Einschränkungen tagen zu lassen. Für politische Mandatsträger sei es kein „Privileg, sondern Pflicht“, auch in Zeiten wie diesen Entscheidungen zu treffen und Weichen zu stellen. Der FDP-Politiker Marco Meiners hatte die Entscheidung, Rat und Finanzausschuss jetzt tagen zu lassen, scharf kritisiert.

Abstand zwischen Sitzungsteilnehmern

Darum geht es konkret: Der Finanzausschuss tagt am Donnerstag, 19. März, um 17 Uhr im Ratssitzungssaal – statt im deutlich kleineren Sitzungszimmer 1. Der Rat der Stadt tagt am Dienstag, 24. März, um 15 Uhr im großen Saal des CongressParks. „In beiden Fällen gibt es genügend Abstand zwischen den Teilnehmern“, betont der OB. Zumindest im CongressPark gebe es auch genügend Platz und Plätze für Zuschauer – denn: „Beide Sitzungen sind öffentlich.“ Wobei die Ratssitzung wieder im Internet live übertragen werde. „Ich habe unseren Mitarbeitern gesagt, dass sie die Sitzung im Livestream verfolgen und nicht in den CongressPark kommen sollen.“

Aber: Natürlich habe es auch intern Diskussionen darüber gegeben, ob man ausgerechnet jetzt tagen müsse. „Ja“, betont Mohrs. „Es stehen extrem wichtige Entscheidungen an, es werden Weichen gestellt.“ Der Haushalt müsse beschlossen werden, damit er als Verwaltungschef zum Beispiel zusätzliche Kita-Stellen besetzen und das Bundesteilhabegesetz umsetzen könne.

Rechtliche Probleme

Rechtlich sei er auf der sicheren Seite: Das Land habe kommunalpolitische Sitzungen ausdrücklich vom Versammlungsverbot ausgenommen. Zudem habe es eine große Mehrheit im Fraktionssprecherkreis für diese Lösung gegeben. Ein Umlaufverfahren, wie von Marco Meiners und Kristin Krumm (beide FDP) vorgeschlagen, sei rechtlich nicht machbar: „Die Öffentlichkeit der Entscheidung würde umgangen“, so OB. Beide hatten ebenfalls eine Video- oder Telefonkonferenz vorgeschlagen: „Das ist für Ratssitzungen nicht vorgesehen“, sagt Mohrs. „Aber für die Zukunft können wir darüber nachdenken.“

Kirche im Dorf lassen

Was ihn ärgert: „Die Kritiker sollten die Kirche im Dorf lassen. Was soll ich denn der Kassiererin im Supermarkt sagen oder der Pflegekraft? Die haben deutlich weniger Abstand zu ihren Mitmenschen als die Ratsmitglieder im CongressPark.“

Von Carsten Bischof