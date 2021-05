Wolfsburg

Der Rat der Stadt hat sich mehrheitlich für die Abschaffung der Zweitwohnungssteuer in Wolfsburg ausgesprochen. Begründung: Der Aufwand sei zu hoch, der Ertrag zu gering.

Die Abschaffung der Zweitwohnungssteuer hatten FDP und PUG in einem gemeinsamen Ratsantrag auf den Weg gebracht. Laut Antrag hat die Stadtverwaltung 10 680 Erfassungsbögen für die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer verschickt – dadurch seien bis April gerade einmal 39 800 Euro eingenommen worden. Diese Einnahmen, so FDP und PUG, seien „deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben“.

Stadtrat Bauer rechnet mit jährlichen Mehreinnahmen von 261 300 Euro

Zudem habe es nach der Versendung der Erfassungsbögen 5735 Abmeldungen gegeben – womit die Zahl der Zweitwohnungsbesitzer deutlich gesunken sei. Für FDP und PUG steht fest: Das Vorhalten einer Halbtageskraft zur Bearbeitung der Zweitwohnungssteuer stehe „gerade auch im Hinblick auf die dünne Personaldecke in anderen Bereichen“ in keinem Verhältnis zum Ertrag.

Das sah die Verwaltung anders: Laut Stadtrat Andreas Bauer gab es bis 11. Mai Einnahmen in Höhe von 61 417 Eur0. Bis Jahresende erwartet er Einnahmen von 128 000 Euro. Ab 2022 sei mit einem jährlichen Zweitwohnungssteuereinnahmen in Höhe von 90 000 Euro zu rechnen. Hinzu kämen ein höherer Anteil an der Einkommenssteuer und eine sinkende Summe bei der Finanzausgleichsumlage. Er rechnet insgesamt mit jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von 261 300 Euro.

Für Ralf Krüger (SPD), Vorsitzender des Rates der Stadt, kam die Abstimmung über den Antrag zu früh, denn: „Es sind noch gar nicht alle Steuerbescheide raus, wir sind noch mitten im Verfahren.“ Er hätte sich gewünscht, das Ende des Verfahrens abzuwarten. Er habe mit weiteren Ummeldungen auf einen Erstwohnsitz in Wolfsburg gerechnet – „was ja Wolfsburg zu Gute kommt“.

Vor allem Berufspendler haben eine Zweitwohnung in Wolfsburg

Die meisten Besitzer von Zweitwohnungen seien ja Berufspendler, die werktags bei Volkswagen oder bei Zulieferern beschäftigt seien. Und eben keine Studierenden, denen die Entrichtung einer Zweitwohnungssteuer besonders „weh tun“ würde. Ebenso wie Bauer verwies er auf die Lenkungswirkung der Zweitwohnungssteuer: Sie solle Leute mit Zweitwohnsitz dazu motivieren, ihren ersten Wohnsitz in der VW-Stadt anzumelden. Statt dringend benötigten Wohnraum in Wolfsburg zu „blockieren“, wie SPD und Linke einwarfen.

Am Ende entschied sich der Rat mit Mehrheit für die Abschaffung der Zweitwohnungssteuer. Was er tun kann, denn: Anders als bei anderen Steuern liegt es im Ermessen der Kommune, ob sie solch eine Steuer erhebt – oder eben nicht.

Von Carsten Bischof