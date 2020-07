Rat beschließt: Wolfsburg wird „sicherer Hafen“ für Flüchtlinge

Wolfsburg

Zum zweiten Mal nach Ausbruch der Corona-Pandemie tagte der Rat der Stadt Wolfsburg am Mittwoch im CongressPark. Dort konnten die Ratsmitglieder zwar physisch den notwendigen Sicherheitsabstand einhalten, doch politisch ging man gleich zu Beginn der mehr als vierstündigen Sitzung in den Nahkampf über. Die Abstimmung über eine Resolution für „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ und ein Bekenntnis zur Solidarität mit den Mittelmeer-Flüchtlingen wollte die AfD-Fraktion zur Abrechnung mit den anderen Parteien nutzen – und erhielt kräftigen Gegenwind.

Wolfsburg als weltoffene und tolerante Stadt, das Eintreten für ein menschliches Miteinander und die Stärkung von Initiativen gegen Extremismus und Rassismus – selbst die AfD bezeichnete den Inhalt der Resolution als „eine Selbstverständlichkeit“. Fraktionsvorsitzender Thomas Schlick begründete die Enthaltung seiner Partei damit, dass die anderen Fraktionen die im Text beschriebenen Werte selbst nicht ernst nehmen würden und es am respektvollen Umgang mit der AfD fehle. Gestärkt werden sollten offenbar „Antifa-Strukturen, die alles kaputt hauen“. Die in der Resolution beschriebene Vielfältigkeit sei in Wahrheit „Multikulti“, sagte Schlick und brachte dies in Verbindung zur Stuttgarter Krawallnacht und der Silvester-Randale in Westhagen.

Anzeige

Am Ende wurde die Resolution mit großer Mehrheit angenommen

Scharfe Gegenreden gab es von fast allen anderen Fraktionen. „Die Meinungsfreiheit hat Grenzen, das müssen Sie und andere begreifen“, sagte Falko Mohrs ( SPD). „Stehen Sie zu den Werten, dann stimmen Sie auch ab“, forderte Detlef Barth (PUG). Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) sagte in Richtung der AfD-Fraktion: „Sie schauen nicht hin, sondern pflegen Ihre Vorurteile.“ Am Ende wurde die Resolution mit großer Mehrheit angenommen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Beschlossen wurde auch eine Resolution, mit der sich Wolfsburg zu einem „sicheren Hafen“ für Geflüchtete erklärt. Auf deren Schicksal hatte eine kleine Gruppe von Aktivisten vor der Ratssitzung mit einer Mahnwache aufmerksam gemacht. Neben einem Appell an Bundesregierung und EU zur Rettung der Menschen auf dem Mittelmeer und einem Aufruf zur Bekämpfung der Fluchtursachen erklärt sich die Stadt durch die Resolution zur Aufnahme von Geflüchteten bereit. Gegenstimmen gab es auch hier nur von der AfD. „Die Resolution könnte als eine Einladungskarte an die Welt verstanden werden“, sagte Fraktionschef Schlick und kritisierte die Fortsetzung einer Politik, die seiner Meinung nach erst zu den vielen Toten im Mittelmeer führte.

Oberbürgermeister bezeichnet Vorwürfe der AfD als „unerträglich“

Als „unerträglich“ bezeichnete Oberbürgermeister Mohrs den Vorwurf, der Rat mache sich mitschuldig am Tod der auf der Flucht ertrunkenen Menschen. Stefan Kanitzky ( FDP) warf der AfD eine „politische Positionierung auf Kosten von Menschenleben“ vor. „Ich glaube, mit dieser Resolution machen wir deutlich, wofür Wolfsburg steht“, sagte Bürgermeister Ingolf Viereck ( SPD). In der jahrzehntelangen Geschichte sei die Stadt immer wieder ein sicherer Hafen für Menschen geworden, die hier eine neue Heimat finden wollten.

Von Florian Heintz