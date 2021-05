Rat: Grünes Licht für Neubau der Hexad-Unternehmenszentrale in Wolfsburg

Stadtmitte

Der Rat der Stadt hat am Mittwochabend einige Vorhaben auf den Weg gebracht. Die WAZ gibt einen Überblick.

Einstimmig votierte der Rat für den Neubau der Hexad-Unternehmenszentrale an der Ecke Dieselstraße/Lerchenweg. Die Politiker freuten sich darüber, dass das Software-Unternehmen 560 Arbeitsplätze in Wolfsburg bündelt und die Transformation von Volkswagen in Richtung Mobilitätsanbieter der Zukunft mitgestaltet.

Diskussion über die DOW-Pläne

Diskutiert wurde über den Wunsch des DOW, sein Sortiment um Spielwaren, Lebensmittel und Kosmetik: Einige Politiker befürchten eine Schwächung der Porschestraße, die Mehrheit sieht eine Stärkung der Fuzo. Am Ende gab es eine deutliche Mehrheit.

Zustimmung gab es auch für den geänderten Bebauungsplan am Steimker Berg, das Neubaugebiet „Wiedbusch“ in Neindorf, den Bebauungsplänen an der Stellfelder Straße in Sandkamp, für den E-Radschnellweg von Braunschweig nach Wolfsburg, die Trasse der Alternativen Grünen Route durch die Steimker Gärten, neue Aufzüge im Badeland, Mehrkosten der Modernisierung der DRK-Kita in Westhagen, die Richtlinie zur Förderung von internationalen Kulturvereinen und für die Verlängerung der Ausnahmeregelung der Oberschule Eichendorffschule – sie darf weiterhin bis zu 40 Prozent nicht-katholische Schüler aufnehmen.

Kritik an den Kosten für Jugendort „Haltestelle“

Umstritten war das Aufstellen eines Containers am Nordkopf als neuer Jugendort „Haltestelle“ – hier gab es Kritik an den hohen Kosten von über 450 000 Euro. Kritik gab es auch an den Kosten der Fassadensanierung des Rathauses A. Der Rat stimmte trotzdem zu.

Von Carsten Bischof