Wolfsburg

Pubertierende Drama-Queens? Wer so über die Kritik von zwei Mädchen an Rassismus in ihrem Schulalltag reagiert, der macht es sich zu leicht. Tatsächlich waren die Bemerkungen einer Lehrkraft gedankenlos, aber offenbar nicht böse gemeint. Nur: Wer sind wir, zu beurteilen, was andere Menschen verletzt – oder was sie verletzen darf?

Grenzen respektieren

Vorurteile sind so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Es gibt rassistische, sexistische, solche gegenüber Andersgläubigen oder sexuell anders orientierten Menschen. Wir alle sind geprägt von persönlichen Erfahrungen und kulturellen Einflüssen. Was uns geformt hat, werden wir nicht ohne Anstrengung ändern können. Selbst wenn wir es wollen. Wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir bereit bleiben, uns in andere hinein zu fühlen und Grenzen zu respektieren, statt sie mit den Worten „Stell dich doch nicht so an“ gedankenlos zu überschreiten. Damit wir darüber reden können, was geht und was nicht geht.

Das klappt nur, wenn die Verletzten ihre Angst überwinden, diese Gefühle anzusprechen. Gleichzeitig sollten sie auch bereit sein, selbst die Perspektive des Gegenübers einzunehmen. Das gilt übrigens für alle Schulen – so wie für Vereine, Betriebe, Familien oder Freunde. Und falls es im Miteinander gar nicht klappt, gern jemanden fragen, der den Streit schlichten hilft.

Von Andrea Müller-Kudelka