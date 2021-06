Wolfsburg

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife der Fahrer eines VW Golf in der Innenstadt von Wolfsburg durch seine rasante Fahrweise auf. Der Mann war gegen 6.30 Uhr ausgesprochen zügig aus der Kleiststraße in die Schillerstraße abgebogen. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und konnten den Wagen kurz darauf anhalten.

1,72 Promille

Im Rahmen der Überprüfung wurde dem Fahrzeugführer, es handelte sich um einen 24 Jahre alten Wolfsburger, auch ein Atemalkoholtest angeboten. Diesem stimmte der Mann zu und erbrachte dabei ein Ergebnis von 1,72 Promille. Ob es sich um Restalkohol handelt oder ob die Nacht einfach ein bisschen länger gedauert hatte, ist nicht bekannt.

Der Wolfsburger wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

