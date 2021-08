Wolfsburg

Randalierer sind in der Nacht von Freitag auf Samstag durch die Stadt gezogen und haben mindestens fünf Bushaltestellen der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) demoliert. Die Tatzeit liegt zwischen 23.50 und 6 Uhr.

Die Spur der Verwüstung zog sich dabei durch die Stadtteile Laagberg, Wohltberg und Hageberg bis nach Fallersleben. An Breslauer Straße, Hagebuttenweg, entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße an den Haltestellen Brücke VW-West und Grauhorststraße sowie an der Hafenstraße zerschlugen die Unbekannten die Glasscheiben der Wartehäuschen.

„Es handelt sich vermutlich um eine Tatserie, bei der die Glasscheiben der Bushaltestellen durch dieselben unbekannten Täter eingeschlagen worden sind“, so ein Sprecher der Polizei. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter Tel. (05361) 46 46 0 zu melden.

Von der Redaktion