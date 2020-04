Rabenberg

Drei Wolfsburger Polizisten sind nach einem Einsatz am Karfreitag vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt worden. Sie hatten einen betrunkenen Randalierer festgenommen, der angab, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Auf der Wache wurde er getestet – das Ergebnis liegt aktuell noch nicht vor.

Zur Galerie Ein betrunkener Randalierer hat am Freitag den mobilen Blitzer der Stadt besprüht. Bei der Festnahme gab er an, mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Laut dem Wolfsburger Polizeisprecher Sven-Marco Claus alarmierte ein Passant am Karfreitag gegen 14.45 Uhr die Polizei: Er habe beobachtet, wie der Verdächtige in Höhe der öffentlichen Wasserstelle an der Braunschweiger Straße das mobile Blitzgerät mit Farbe besprüht habe. Weniger Augenblicke später, so Claus, hatten Polizisten den Mann in Tatortnähe gestellt. Der Täter sei zu Fuß unterwegs gewesen und habe in einen nahen Wald flüchten wollen.

Anzeige

Spraydosen im Rucksack

In dem Rucksack des Mannes fanden die Beamten zwei Spraydosen, außerdem bemerkten sie schwarze Farbe an seinen Händen. Das passt: Der mobile Blitzeranhänger wurde genau dort mit schwarzer Farbe beschmiert, wo die Kamera sonst Raser aufnimmt.

Der betrunkene Täter war laut Polizei aggressiv und gab an, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Die Beamten vor Ort orderten per Funk sofort Schutzausrüstung an – die sie schnell geliefert bekamen. Weil sich der aggressive Beschuldigte polizeilichen Anordnungen widersetzt habe, habe man ihm Handschellen angelegt. Im Gefangenenfahrzeug ging die Randale weiter: „Er begann gegen Türen und Scheiben zu treten“, berichtet Sven-Marco Claus.

Drei Polizisten in Quarantäne

Auf der der Polizeiwache wurde er schon von Beamten „in Vollschutzausrüstung“ erwartet: Sie brachten ihn den renitenten Mann in eine Zelle, er wurde auf das Coronavirus getestet. „Auf richterliche Anordnung befindet sich der Tatverdächtige bis zum Vorliegen des Testergebnisses in Polizeigewahrsam“, sagt Claus. Die drei Polizisten, die anfangs körperlichen Kontakt zu dem Randalierer hatten, habe man „nach ärztlicher Rücksprache“ vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt.

In derartige Situationen könnten Polizisten in der aktuellen Lage regelmäßig kommen, betont Claus. „Deshalb sind immer Kollegen in Bereitschaft, die sofort einspringen können.“ Die betroffenen Einsatzfahrzeuge der Beamten seien „komplett desinfiziert“ worden. Angaben zur Tat oder seiner Identität habe der Mann noch nicht gemacht. Die Ermittlungen würden deshalb noch andauern.

Lesen Sie auch

Von Carsten Bischof