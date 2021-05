Stadtmitte

Regnerisches Wetter und viele Regeln wegen Corona – so richtig Lust auf eine Bollerwagen-Tour dürften am Vatertag die wenigsten Wolfsburger gehabt haben. Und so war es auch. Bis auf einige kleine Gruppen war wenig los. Einige übertrieben es aber dann doch mit dem Alkohol. Für zwei Wolfsburger endete der Feiertag gar nicht feierlich in der Ausnüchterungszelle der Wolfsburger Polizei...

27-Jähriger zeigt Polizeibeamten den Mittelfinger

Tagsüber zumindest war kaum etwas los – weder in der Stadt noch rund um den Allersee. Schließlich hatten Stadt und Polizei zuvor harte Kontrollen angekündigt und auch an die Vernunft der Wolfsburger appelliert, sich an die Corona-Regeln zu halten.

Doch am Abend, als dann doch hier und da Alkohol floss, musste die Polizei zu verschiedenen Einsätzen ausrücken. „Während der überwiegende Vatertagseinsatz ruhig und störungsfrei verlief, gab es dennoch vereinzelnd Fälle, bei denen der Alkohol Menschen enthemmte und zu Handlungen verleitete, der sie sich womöglich später schämen oder die sie bereuen werden“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Gegen 19.45 Uhr fuhr eine Streife auf einem Waldweg im Detmeroder Stadtwald entlang. In Höhe der Straße Karl-Arnold-Ring passierten sie zwei Männer, von denen einer ihnen den gestreckten Mittelfinger zeigte. Der 27-Jährige kassierte eine Anzeige wegen Beleidigung und verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei.

Junge Frau randaliert in Mehrfamilienhaus

Gegen 23.45 Uhr wurde die Polizei in ein Mehrfamilienhaus an der Heinrich-Heine-Straße gerufen, weil eine Frau randalierte und gegen eine Wohnungstür trommelte. Die Beamten trafen auf eine völlig betrunkene 21-Jährige, die vehement schrie. „Versuche der Beamten, die Frau aus dem Treppenhaus zu bekommen, scheiterten, da sich die 21-Jährige nicht beruhigen ließ“, berichtet Figge.

Lesen Sie auch Hohe Inzidenz in Westhagen: Gibt es in Wolfsburg Corona-Hotspots?

Um den Platzverweis durchsetzen zu können, wurde die Frau mit zur Dienststelle genommen, wo sie sich weiterhin so heftig wehrte, dass ihr Handfesseln angelegt werden mussten. „Bis in die Gewahrsamszelle hinein wehrte sich die 21-Jährige und leistete heftigen Widerstand“, so Figge weiter. Sie blieb die Nacht über in Gewahrsam.

Von der Redaktion