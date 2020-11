Räuberischer Diebstahl in Westhagen: Gutachten soll Klarheit bringen

Wolfsburg

Drei Zeugen und zwei Videos einer Überwachungskamera haben am Dienstag nicht klären können, ob ein 31-Jähriger einen räuberischen Diebstahl in einem Wolfsburger Supermarkt begangen hat oder nicht. Jetzt soll ein anthropologisches Gutachten weiterhelfen.

Der Vorwurf: Der Mann soll im April dieses Jahres bekleidet mit einer roten Trainingsjacke in einem Westhagener Supermarkt zunächst mehrere Getränke-Dosen geklaut haben. Anschließend soll er einem Sicherheitsmann mit der Faust gegen die Brust und mit einem Schlüssel an den Kopf geschlagen haben.

Die Überwachungsvideos lieferten Richterin und Staatsanwalt keine eindeutigen Erkenntnisse

Zur Klärung des genauen Tathergangs kam es vor Gericht aber gar nicht: Weder die Richterin, noch der Staatsanwalt vermochten den Angeklagten eindeutig auf zwei Überwachungsvideos des Supermarktes zu erkennen. Vieles spricht dafür, dass der Angeklagte die Tat begangen haben könnte: Er geht regelmäßig in dem Supermarkt einkaufen, besitzt eine identische Jacke wie der Täter und eine ähnliche Statur. Zudem ist er einschlägig vorbestraft. Dennoch beteuerte der Mann: „Ich bin es nicht gewesen.“

Eine an dem Tag anwesende Kassiererin konnte keine Angaben dazu machen, ob es sich bei dem Angeklagten um den Täter handelt. Der betroffene Sicherheitsmann sagte vor Gericht, dass er sich sicher sei, dass der Angeklagte es nicht gewesen sei: „Der Täter war dünner und größer.“

Die Trainingsjacke des Täters spielt in dem Fall eine entscheidende Rolle

Dass der Verdacht überhaupt auf den 31-Jährigen fiel, lag an der roten Jacke: Über den abgedruckten Sponsor konnte die Polizei den dazugehörigen Fußballverein ermitteln. Ein ehemaliger Mitspieler des Angeklagten meinte schließlich, den 31-Jährigen auf dem Video zu erkennen: „Noch so jemanden hatten wir nicht in unserer Mannschaft.“ Seine Aussage stützt eine weitere Zeugin, die jedoch am Dienstag nicht geladen war.

Ein anthropologischer Gutachter soll sich jetzt die Videos und Fotos vom Angeklagten anschauen, um festzustellen, ob er als Täter in Frage kommt.

Von Melanie Köster