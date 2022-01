Der ADFC Wolfsburg versteht sich als Interessenvertretung aller radfahrenden Menschen in der VW-Stadt. Der Fahrrad-Club ist in Arbeitskreisen vertreten und engagiert sich für die Mobilitätswende. Seit 2018 ist er ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Inzwischen mit mehr als 250 Mitglieder – mit wachsender Tendenz. Der ADFC Wolfsburg bietet beispielsweise geführte Fahrradtouren, Workshops und monatliche Treffen mit aktuellen Themen rund ums Fahrradfahren an. Auf der Website www. wolfsburg.adfc.de gibt es Informationen zum Verein, Radtouren und den Zielen.