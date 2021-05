Wolfsburg

Bei einem Unfall an der Ecke Siemensstraße und Rathausstraße sind am Montagmorgen eine Frau und ein Mann mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen. Sie wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht.

Um 7.10 Uhr fuhr eine 43-jährige Wolfsburgerin mit ihrem Pedelec auf der Siemensstraße in Richtung Braunschweiger Straße. Ein 54-Jähriger aus Cremlingen war mit seinem Fahrrad auf der Siemensstraße in Richtung Rathausstraße unterwegs. Als er mit seinem Fahrrad an der Grün zeigenden Ampel nach links abbog, stieß er mit der 43-Jährigen zusammen, die nach bisherigen Ermittlungen das Rotlicht der für sie geltenden Ampel übersehen hatte.

Beide Fahrradfahrer trugen keinen Helm

„Bei dem Zusammenstoß kamen beide Beteiligte zu Fall und verletzten sich leicht am Kopf“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Beide Fahrradfahrer trugen keinen Helm. Polizeioberkommissarin Silke Hitschfeld rät als Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Wolfsburg allen Fahrradfahrern, einen Helm zu tragen. Erfahrungen und Studien belegten, dass schwere sowie tödliche Verletzungen durch das Tragen eines Helmes verhindert werden können.

Von der Redaktion