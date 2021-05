Radfahren in der Wolfsburger Fuzo: Grünes Licht für einjährige Testphase

Wolfsburg

Es ging zwar nur um rund 450 Meter der Porschestraße Mitte, aber die Meinungen sind nach wie vor höchst unterschiedlich: Soll das Herzstück der Fußgängerzone zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße in Kürze für Radfahrer freigegeben werden? Mit diesem Thema befasste sich in zweiter Lesung am Mittwoch der Ortsrat Stadtmitte und stimmte schließlich einer einjährigen Testphase zu.

Ab dem 1. Juli will die Verwaltung diesen Bereich nicht nur wie aktuell abends ab 20 bis 9 Uhr morgens, sondern auch tagsüber für radelnde Besucher freigeben. Man wird dies aber aufmerksam verfolgen und vor allem auf ein gütliches Miteinander von Fußgängern und Radfahrern achten. Die Zustimmung im Ortsrat, allerdings mit einigen Anmerkungen und Zusatzforderungen gespickt, war ein Erfolg auch für Andreas Bauer, der als Stadtrat unter anderem auch für das Bürgerdienste und Ordnungswesen der Stadt zuständig ist. Der hatte für die neue Maßnahme plädiert und daran erinnert, dass andere Großstädte mit der Öffnung der Fußgängerzonen für Radfahrer gute Erfahrungen gemacht hätten.

Dezernent Andreas Bauer: „Da gilt die klare Regel: Der Radfahrer ist Gast in der Fuzo“

Bauer gab allerdings zu, dass in den Monaten der Versuchsphase ein sauberer Abwägungsprozess folgen müsse, ein gewisses Gefahrenpotenzial sicherlich vorhanden sei. Vor allen dort, wo Fußgänger und Radfahrer sich in engen Passagen begegnen. „Da gilt die klare Regelung“, so sagte der Dezernent, „der Radfahrer ist Gast in der Fuzo.“ Er müsse notfalls warten, wenn es keine Ausweichmöglichkeiten gebe. Auch für Fahrräder gelte Schrittgeschwindigkeit, E-Roller haben keine Zufahrt, die Erlaubnis betrifft aber sogenannte Pedelecs. Auf die Einhaltung eines vernünftigen Miteinanders werden Polizei und Ordnungsamt gemeinsam schauen. Wenn die Polizei einschreiten muss, kann dies den Übeltäter 30 Euro kosten.

Die lebhafte Diskussion im Ortsrat wurde geprägt von Bedenken einerseits, aber auch von Hoffnungen auf eine Belebung der Fußgängerzone andererseits. Jens Tönskötter (PUG-Sprecher) befürchtet mangelnde personelle Kapazitäten bei Polizei und Ordnungsamt für die notwendigen Kontrollen. Siegfried Schubert (SPD-Fraktionssprecher) ist gespannt auf den Test, Bastian Zimmermann (Linke & Piraten) lobte: „Gut, dass es ausprobiert wird.“ Jan Sibbersen (CDU) hingegen sah keine Notwendigkeit der Öffnung, weil jeder Radfahrer über Seitenstraße zu nahezu jedem Punkt der Fuzo gelangen könnte. Markus Nöhre (FDP) hätte gern eine Statistik über Karambolagen zwischen Radfahrern und Fußgängern, während Uwe Conradt (Grüne) anfügte, dass man gleichzeitig die Radwege-Entwicklungen beispielsweise in der Schillerstraße und der Friedrich-Ebert-Straße im Auge behalten sollte. Rene Neumann (CDU) schließlich erwartet konkrete Erfahrungswerte erst nach dem Ablauf der Corona-Pandemie, wenn die Straßen wieder voller werden.

Bastian Zimmermann (Linke & Piraten): „Gut, dass es ausprobiert wird.“ Quelle: Privat

Stadtrat Bauer empfahl abschließend eiligen Radlern, die Fußgängerzone zu meiden und sie durch die Kolpingstraße zügig zu umfahren. Und noch eine Einschränkung: Bei Festen, Märkten und anderen größeren Veranstaltungen sollen auch in der Testphase Sonderregelungen, eventuell Fahrrad-Fahrverbote, gelten.

Von Burkhard Heuer