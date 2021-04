Radfahren in der Fußgängerzone als Test? So findet das der Ortsrat Stadtmitte

Stadtmitte

Die Stadt plant versuchsweise, die mittlere Fußgängerzone für Radfahrer freizugeben. Ab dem 1. Juli soll eine einjährige Testphase in Kraft treten, um anschließend festzustellen, ob die Kooperation von Fußgängern und Radfahrern funktioniert. Als erstes politisches Gremium war jetzt der Ortsrat Stadtmitte gefragt. Und der äußerte sich höchst unterschiedlich.

Von „gut, dass es ausprobiert wird“ (Erich Schubert, Fraktionssprecher SPD) bis „bonfortionöser Unsinn“ (Jan Sibbersen, CDU) reichte die Palette der Wortbeiträge. Mehrheitlich überwogen die Bedenken. Man einigte sich auf eine erste Lesung und wollte vor einer Entscheidung noch weitere Stellungnahmen von Verkehrsexperten beispielsweise der Polizei einholen.

Wolfsburg hat 2015 den Preis „Fahrradfreundliche Stadt“ gewonnen

Was aber hat den Geschäftsbereich Bürgerdienste mit dem Ordnungsamt dazu bewogen, überhaupt die Freigabe der Fußgängerzone für Radler vorzuschlagen? Begründet wird dies mit dem Engagement der Stadt Wolfsburg, die 2015 einen Sonderpreis im Wettbewerb „Fahrradfreundliche Stadt“ gewonnen hat und der Teilnahme am europäisch angewandten Bycicle Policy Audit (BYPAD) einer Aktion mit 24 Leitlinien zur Radverkehrsförderung.

Die Freigabe der Porschestraße Mitte für Radfahrer mache dem entsprechend diesen Bereich attraktiver, weil Ziele komfortabler und sicherer erreicht werden könnten, so die Meinung der Verwaltung. Doch gerade das Thema Sicherheit dominierte die ablehnenden Stellungnahmen aus dem Ortsrats.

PUG-Fraktionssprecher Jens Tönskötter befürchtete, dass die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit von maximal sechs Km/h kaum eingehalten werde und – so Tönskötter wörtlich: „Durch rüpelhafte Verkehrsteilnahme dass Risiko von Unfällen erheblich erhöht wird.“

Detlef Conradt (SPD): „Wir müssen alles austesten, was den Fahrradverkehr in der Innenstadt attraktiver macht“

Bastian Zimmermann (Linke&Piraten) forderte zudem eine Expertenmeinung vom ADAC zu dem Vorhaben ein. Für die Grünen befürchtete Fraktionssprecher Uwe Conradt, dass es in einigen Engpässen des Testbereichs zu gefährlichen Begegnungen von Radfahrern und Fußgängern kommen könnte.

„Wir müssen alles austesten, was den Fahrradverkehr in der Innenstadt attraktiver macht“, so befürwortete dagegen Ortsbürgermeister Detlef Conradt (SPD) die vorgeschlagene Versuchsphase, während Iris Schubert(SPD) die Auffassung der Verwaltung teilt: „Das Vorhaben kann ohnehin nur gelingen, wenn Fußgänger und Radfahrer gegenseitig Rücksicht nehmen und Verständnis füreinander zeigen.“

Von Burkhard Heuer