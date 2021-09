Wolfsburg

Die Radarfalle am St.-Annen-Knoten in Wolfsburg sorgt schon wieder für Aufregung: Es kann vorkommen, dass die Anlage auslöst, obwohl gar kein Verkehrsverstoß begangen wurde.

Ein 44-Jähriger fuhr am Donnerstag vom Berliner Ring in Richtung Schloss. Die Ampel zeigte Grün, der Tacho seines Wagens Tempo 48. Doch dann sah er den roten Blitz der Radarfalle. Gleich zweimal. Denn hinter ihm sei ein Tiguan ebenfalls geblitzt worden. „Ich war definitiv nicht zu schnell und auch nicht bei Rot über die Ampel gefahren“, sagt der Wolfsburger. Also hakte er beim Bürgerservice der Stadt nach. „Die Antwort fand ich sehr kurios.“ Denn angeblich müsse er sich keine Sorgen machen, wenn er nach Vorschrift gefahren sei. „Es hieß, der Blitzer müsse aus technischen Gründen hin und wieder blitzen.“

In seltenen Fällen löst der Blitzer auf Verdacht aus

Tatsächlich kann es laut der Stadt vorkommen, dass der Blitzer in bestimmten Fällen auslöst, obwohl sich die Autofahrer an die Straßenverkehrsordnung hielten. „Es können sehr seltene Verdachtsauslösungen unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen, zum Beispiel Bewegung in der Nähe der Haltelinie oder überfahren der Haltelinie mit geringem Tempo“, erklärte eine Sprecherin der Stadt. „Dann schaltet die Anlage frei, löst den Blitz aus, führt eine Plausibilitätsprüfung durch und verwirft diesen Fall wieder, weil kein Verstoß vorliegt.“

High-Tech-Radarfalle: Die Blitzersäulen an der St. Annen-Kreuzung registrieren zu hohes Tempo und Rotlichtverstöße auf vier Fahrspuren. Quelle: Roland Hermstein

Radarfalle an St.-Annen-Knoten überwacht zeitgleich vier Fahrspuren

In solchen Fällen würden deswegen auch keine Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Fahrerin oder den Fahrer eingeleitet. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, warum Autofahrer meinen könnten, der Blitz gelte ihnen. Die Geräte erfassen Raser und Rotlichtsünder zeitgleich auf vier Fahrspuren. „Unter Umständen ist ein ausgelöster Blitz auch durch andere Fahrzeuge verursacht, die zeitgleich diesen Bereich passieren“, so die Sprecherin weiter.

Erfasst werden Raser und Rotlichtsünder

Aufgebaut wurden die Radarfallen am Verkehrsknoten der Stadt im April 2020. Zunächst wurden nur zu hohe Geschwindigkeiten erfasst. Ab August des vergangenen Jahres konnten die Blitzersäulen dann auch Rotlichtverstöße erfassen und ahnden.

Die eine Blitzersäule überwacht den Verkehr auf dem Berliner Ring beziehungsweise der Berliner Brücke in Fahrtrichtung Norden (Geradeausspur zum Schloss) sowie auf den beiden Abbiegespuren in Fahrtrichtung Westen (Heßlinger Straße, Tunnel). Die zweite Säule erfasst die Verstöße aus der Dieselstraße in Fahrtrichtung Süden (Abbiegespur auf den Berliner Ring, Richtung Schillerteichcenter, VW Bad).

Mitgestoppt: Autofahrer kritisierten kurze Grün- und Gelbphasen der Ampeln am St.-Annen-Knoten. Quelle: Roland Hermstein

An der Kreuzung wurde oft zu schnell gefahren

Die Blitzer an der Megakreuzung sorgten bereits mehrfach für Diskussionen. Autofahrer kritisierten zum Beispiel kurze Grün- und Gelbphasen der Ampel. Polizei und Stadt begründeten den Aufbau der Anlage mit hohen Unfallzahlen und vielen Autofahrern, die zu schnell fuhren oder trotz Rotlicht über die Kreuzung bretterten. Tatsächlich registrierte die Radarfalle nach dem Aufbau innerhalb weniger Monate mehr als 1400 Rotlichtsünder – und auch hohe Geschwindigkeiten von bis zu 137 km/h. Erlaubt sind dort 50.

Von Christian Opel