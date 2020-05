Radarfalle am St.-Annen-Knoten: Wann werden die Rotlichtsünder geblitzt?

Wolfsburg

Einmal zu viel aufs Gaspedal getreten und schon ist es passiert: Ein Autofahrer wurde von den neuen Radarfallen am St.-Annen-Knoten geblitzt. Doch was den 50-jährigen Velpker nun beschäftigt, ist die Frage, wie hoch seine Strafe ausfallen wird. „Die Ampel stand schon bei Gelb, jetzt mache ich mir Sorgen, dass es ein Rotlichtverstoß gewesen sein könnte“, sagt der Mann.

Blitzer sind für Rotlichtverstöße noch nicht freigeschaltet

Tatsächlich sind die Mitte April aufgebauten Blitzer nicht nur geeignet, um zu hohe Geschwindigkeiten festzuhalten, sondern auch das Überfahren einer roten Ampel. Allerdings sind die Blitzer noch nicht für Rotlichtverstöße „scharf geschaltet“, wie eine Nachfrage der WAZ bei der Stadt ergab. „Die Standorteichung für Rotlicht ist noch nicht erfolgt. Ein genauer Termin steht noch nicht fest“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Knoten ist als Unfallschwerpunkt registriert

Für den Autofahrer aus Velpke dürfte es also bei einem Verstoß gegen das Tempolimit bleiben. Allerdings sollten Autofahrer trotzdem bei Gelblicht der Ampel lieber auf die Bremse statt aufs Gaspedal steigen. Schließlich ist der St.-Annen-Knoten bei der Polizei als Unfallschwerpunkt registriert. Im Jahr 2019 gab es dort 19 Unfälle mit acht Verletzten.

Geblitzt wird in beide Fahrtrichtungen

Ein Blitzer steht am Berliner Ring in Höhe Dieselstraße in Fahrtrichtung Norden, der andere in Fahrtrichtung Süden. Beim Aufbau im April kündigte die Stadt an, zunächst das Tempo auf dem Berliner Ring in beide Fahrrichtungen überwachen zu wollen, außerdem in Fahrtrichtung Norden auf den beiden westlichen Abbiegespuren zur Heßlinger Straße.

Radarfallen haben auch Abbieger im Blick

Was die Rotlichtüberwachung angeht, soll auf dem Berliner Ring in Richtung Norden geblitzt werden, inklusive der Abbiegespuren Richtung Heßlinger Straße. Außerdem werden Rotlichtverstöße auf den Abbiegespuren von der Dieselstraße in Richtung Berliner Ring erfasst. Die Tempomessung soll ab Zeitpunkt der Rotlichteichung ebenfalls in diese Verkehrsrichtungen erfolgen.

Von Christian Opel