Herbert hat in Wolfsburg kein gutes Standing. Wer ihn nicht rechtzeitig am Straßenrand stehen sieht und zu schnell unterwegs ist, muss tief in die Tasche greifen. Enforcement-Trailer heißt die mobile Radarfalle der Stadt Wolfsburg eigentlich, das könnte man mit Anhänger zur Durchsetzung von Gesetzen übersetzen. Oder Erzwingung. Klingt nach unheilverkündendem Amtsdeutsch. Vielleicht erträgt man es leichter, von „Herbert“ geblitzt worden zu sein. So hatten die Wolfsburger den Blitzanhänger genannt. Und nun ist er nicht mehr allein. Die Stadt stellt ihm „Hildegard“ zur Seite – eine weitere mobile Radarfalle, die ab heute im Stadtgebiet zum Einsatz kommen soll.

WAZ-Leser diskutieren auf Facebook über den Namen für die neue Radarfalle

Schon nach dem Beschluss des Rates im März über die Anschaffung des zweiten Blitzanhängers startete auf Facebook eine Diskussion – auch in der Kommentarspalte des damaligen WAZ-Artikels. Wie sollte die zweite Radarfalle wohl getauft werden? Einig waren sich viele, dass es ein weiblicher Name sein sollte. Uschi, Gertrude, Corinna, aber auch auffällig viele Frauennamen mit „H“ wie Hermine, Helga oder eben Hildegard wurden vorgeschlagen. Die Stadt griff die scherzhafte Bezeichnung der Anhänger in ihrer Pressemitteilung auf. „Herbert hat seine Hildegard“, verkündete die Verwaltung die Anschaffung einer zweiten mobilen Radarfalle für 150 000 Euro, davon 65 000 Euro für das Messgerät und 85 000 Euro für den Anhänger. Der verfügt über einen austauschbaren Akku und muss also nicht zum Laden außer Betrieb genommen werden. So kann Hildegard an wechselnden Standorten rund um die Uhr Raser ablichten.

Die Stadt Wolfsburg erwartet höhere Bußgeldeinnahmen

Die Anschaffung eines zweiten Blitzanhängers begründet das Ordnungsamt mit der Erhöhung der Verkehrssicherheit. Das bedeutet aber auch, dass mit der zunehmenden Zahl der geblitzten Raser die Stadt mehr Bußgelder einnehmen wird. Die Anschaffung eines zweiten Blitzanhängers war neben der Senkung der Auslösegeschwindigkeit von Radarfallen nur einer von hunderten Vorschlägen, welche die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) der Stadt bei der Planung des Sparhaushalts gemacht hatte. In der damaligen Stellungnahme hieß es, die Anschaffung eines weiteren Trailers werde im ersten Jahr geschätzte 545 000 Euro und in den Folgejahren 675 000 Euro einbringen.

Dass dies bei den Wolfsburger Autofahrern nicht auf Gegenliebe stoßen würde, hatten die Berater der KGSt bereits berücksichtig. „Es wird empfohlen, um jeder Unterstellung von vornherein zu begegnen, dass es sich hier um ‚reine Abzocke‘ handeln würde, durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit herauszustellen, dass damit ein weiterer Beitrag zu erhöhter Verkehrssicherheit geschaffen würde.“ Unter diesem Gesichtspunkt sollte auch die Auswahl der entsprechenden Standorte zu sehen sein.

So könnte also neben Herbert künftig Hildegard am Straßenrand grüßen. Man erahnt schon die Gedanken der zügigen Autofahrer: „Hoffentlich kommt nicht bald Hans hinzu.“

Von Christian Opel