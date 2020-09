Rabenberg

Drei mutmaßliche Drogendealer hat die Polizei am Dienstagabend in der Rabenbergstraße geschnappt. Sie nahmen einen 25-jährigen Wolfsburger und zwei Komplizen (beide 26) aus dem Landkreis Gifhorn fest. Vorwurf: Unerlaubter Anbau von Betäubungsmitteln.

Laut dem Wolfsburger Polizeisprecher Sven-Marco Claus gab es einen Zeugenhinweis. Daraufhin trafen die Polizisten die drei Beschuldigten in der Wohnung des Wolfsburgers in einem Mehrfamilienhaus in der Rabenbergstraße an. „Sie ernteten mehrere Marihuana-Pflanzen“, berichtet Claus.

Abgeerntet hätten die Pflanzen mehrere hundert Gramm Marihuana ergeben

Insgesamt seien in der Wohnung des 25-Jährigen ein Dutzend Pflanzen sichergestellt worden – „die abgeerntet vermutlich mehrere hundert Gramm Marihuana ergeben hätten“. Neben den Drogen stellten die Beamten auch Elektroschocker, Einhandmesser und Quarzhandschuhe sicher. Alles Gegenstände, die nach dem Waffengesetz verboten seien.

Die drei mutmaßlichen Dealer wurden vorläufig festgenommen und verbrachten die Nacht im Gefängnis. „Alle drei Tatverdächtigen machten keine Angaben zu den Vorwürfen“, berichtet Sven-Marco Claus. „Die Ermittlungen dauern an.“

