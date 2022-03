Wolfsburg

Dancing Star: Sarah Mangione aus Wolfsburg und Vadim Garbuzov tanzten bei der RTL-Show „Let’s Dance“ einen Walzer. Die gebürtige Hattorferin wirkte beim Training verzweifelt, doch nach dem Auftritt am Freitagabend waren die Juroren vom Tanz-Pärchen begeistert. So gab’s für den Trainer sogar ein Küsschen...

Die dritte Folge der neuen Staffel war ein „Born in“-Special. Die Promis und Profi-Tänzer tanzten zu Songs aus den Geburtsjahren der Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Juroren bei „Let’s Dance“ sind kritisch

Schlagersängerin Michelle und Christian Polanc zeigten ihr Können zum Song „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“. Wie in der vorherigen Woche hielten die Juroren Motsi Mabuse (Tänzerin), Jorge Gonzáles (Choreograf und Model) und Joachim Llambi (Moderator und Turniertänzer) mit Kritik nicht hinterm Berg.

Juroren waren begeistert: Die Wolfsburgerin Sarah Mangione tanzte einen Walzer in der RTL-Show „Let's Dance“. Quelle: Britta Schulze

Sarah und Vadim waren als drittes Pärchen an der Reihe. Vor dem Live-Auftritt gab es einen Rückblick zur letzten Show und Einblicke in das Training. Innerhalb einer Woche musste die Choreografie zum Walzer sitzen. Die Schauspielerin war genervt während des Übens. „Der Tanz soll grazil, elegant und weich sein. Und diese Eigenschaften wurden mir nicht in die Wiege gelegt“, sagte Mangione.

Sarah Mangione sang beim Tanzen mit

Die Zuschauer hatten noch ihr Zitat „innerlich emotional und äußerlich ein Stein“ im Ohr, da zeigte Mangione ihre sinnliche Seite. Beim Walzer zum Song „What’s A Woman“ sang sie mit und lachte Vadim an.

Der Song „What’s A Woman“ – das Musikvideo:

In der Choreografie war eine Figur, in der es so aussah, als ob sie ihn küssen wollte. In Sekundenbruchteilen entschied sie sich dagegen und gab ihrem Trainer ein Küsschen auf die Wange. Das Publikum spürte, dass die Funken sprühten und bedankte sich für den tollen Auftritt mit Standing Ovations. Und auch die Jury war angesichts der überzeugenden Leistung zahm. „Die Energie war toll, ihr wart elegant und habt ganz toll getanzt“, sagte Gonzáles.

Beim Auftritt von Sarah Mangione sprühten die Funken: Die Wolfsburgerin ist bei der RTL-Show eine Runde weiter. Quelle: Britta Schulze

„Walzer macht doch Spaß“

Mabuse hat die „Entschlossenheit“ bei Sarah gesehen. „Ich habe mich in Details verliebt, in die weichen und starken Momente. Ihr seid ein tolles Paar“, so die Tänzerin. Llambi betonte, dass sich das harte Training auszahle. „Vadim hat den Rahmen vorgegeben und dadurch ist die Eleganz gelungen. Aber die Konstanz muss bis zum letzten Ton da sein“, sagte der Juror.

Sarah erzählte nach dem Tanz, dass der Walzer doch Spaß gemacht hat. „Ich bin überrascht, dass es geklappt hat. Wir steigern uns“, sagte Mangione. Die Juroren gaben dem Paar 22 Punkte. Damit heißt es am Freitag wieder „Let’s Dance“ für Sarah Mangione und Vadim Garbuzov.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig