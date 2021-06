Wolfsburg

Der 25. RTL-Spendenmarathon, der im November 2020 stattfand, bricht Rekorde. 2,6 Millionen Euro kamen auch für das Kinderhilfswerk United Kids Foundation der Volksbank BraWo zusammen.Von einem Teilbetrag, nämlich 640 185 Euro, profitieren auch Kinderhäuser und -projekte in Wolfsburg.

Thomas Fast, Botschafter des Kindernetzwerks United Kids Foundations und Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo Stiftung, ist begeistert: „Das ist ein großartiges Ergebnis. Mit so einer unglaublichen Summe haben wir niemals gerechnet. Da ging uns richtig das Herz auf. Jetzt können wir vor allem bestehende Projekte weiterhin nachhaltig fördern.“

RTL-Kinderhäuser: Arbeit für weitere vier Jahre gesichert

Von der Spende profitieren insbesondere die RTL-Kinderhäuser in der BraWo-Region. So kann die Betreuung von sozial benachteiligten Kindern in unter anderem in Wolfsburg, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Braunschweig durch ausgebildete Fachkräfte und Ehrenamtliche fortgesetzt werden. Ziel ist, die Kinder und Jugendlichen mit verschiedenen Maßnahmen wie Hausaufgabenhilfe, Gesundheitsprogrammen, Ferienbetreuung, Freizeitaktivitäten, Sonderaktionen und Sprachförderung durch Musik auf ihren Weg zu begleiten und sie zu stärken.

Volksbank BraWo und Partner spendeten großzügig

Diese umfangreiche Unterstützung wurde durch die Spendensumme aus dem 25. RTL-Spendenmarathon November 2020 möglich. Bei der Jubiläumsausgabe der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen sind mit mehr als 16,5 Millionen Euro so viele Spenden gesammelt worden wie noch nie. 2,2 Millionen Euro kamen allein von der Volksbank BraWo und ihren Partnern.

