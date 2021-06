Gute Nachrichten für einen entspannten Fußballabend im Kreis von Familie und Freunden: Das Robert-Koch-Institut meldet für Wolfsburg am Samstag weiterhin eine extrem niedrige Inzidenz von 0,8.

Public-Viewing im Kaufhof: Die Fans in Wolfsburg können sich am Abend auf ein packendes Spiel der deutschen Elf gegen Portugal freuen – was die Corona-Fallzahlen angeht, bleibt die Lage dagegen entspannt. Quelle: Roland Hermstein