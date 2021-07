Quote liegt bei 5,3 Prozent: Arbeitsmarkt in Wolfsburg erholt sich leicht

Wolfsburg

Weiterhin Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Laut aktuellem Bericht der Agentur für Arbeit gibt es in Wolfsburg erneut mehr freie Stellen und weniger Arbeitslose. So konnten in allen Bereichen leichte Verbesserungen zum Vorjahr erreicht werden – die Auswirkungen der Pandemie sind allerdings noch nicht überwunden. Nach wie vor liegt die Arbeitslosenquote mit 5,3 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau.

Zu den Fakten: Laut Agentur für Arbeit hat sich die Zahl der als arbeitslos Gemeldeten von Mai auf Juni um 105 auf 3599 Personen reduziert. Im Vergleich zum Vorjahr waren es sogar 165 weniger Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 5,3 Prozent und damit 0,2 Prozent niedriger als noch im Vormonat. Leichte Entspannung gibt es auch im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Hier lag die Arbeitslosenquote ebenfalls bei 5,5 Prozent. Vor der Pandemie lag der Wert in Wolfsburg mit 4,4 Prozent aber deutlich niedriger.

Im Juni meldeten sich in Wolfsburg 551 Personen arbeitslos

Im Juni meldeten sich 551 Personen erneut arbeitslos, 43 mehr als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig fanden allerdings 654 Personen eine neue Anstellung und beendeten somit ihre Arbeitslosigkeit – ein deutliches Plus von 196.

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3540 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 775 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 3517 Abmeldungen von Arbeitslosen – ein Plus von 209. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juni um 61 Stellen auf 1080 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 73 Arbeitsstellen mehr.

Laut Statistik sind mehr Männer (56,2 Prozent) als Frauen (43,8 Prozent) von Arbeitslosigkeit betroffen. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) sind älter als 50 Jahre, die Zahl der Langzeitarbeitslosen liegt bei nahezu 40 Prozent. 38,3 Prozent der Arbeitslosen haben ausländische Wurzeln.

Steinmann: „Gute Chancen, um im Sommer mit der Wunschausbildung zu starten“

Ein Blick auf den Ausbildungsmarkt zeigt einen Abnahme der gemeldeten Lehrstellen zum Vorjahr sowie einen Rückgang der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber. Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt zeigt sich dennoch zuversichtlich: „Derzeit liegt unser Hauptaugenmerk darauf, noch möglichst viele junge Menschen in den passenden Ausbildungsberuf zu vermitteln. Die Chancen stehen auch jetzt noch sehr gut, ab Sommer mit der Wunschausbildung durchzustarten.“

Wolfsburg: 1330 Stellen gelten noch als unbesetzt

Es gelten derzeit noch 1330 Stellen als unbesetzt. Es gibt also noch freie Ausbildungsplätze in nahezu allen Branchen. Ein Anruf bei der Berufsberatung lohnt sich daher in jedem Fall.

Von Christoph Seidel