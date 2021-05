„Querdenker“-Autokorso durch Wolfsburg: Mehr Polizei als Teilnehmer

Wolfsburg

Regelmäßig verabredeten sich in den vergangenen Wochen Menschen, die mit den aktuellen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie nicht einverstanden sind, zu einem Autokorso. Am Samstag startete wieder einmal eine Demo auf Rädern unter dem Motto „Für Freiheit und Frieden“ vom Schützenplatz Vorsfelde aus. Das Interesse an der Aktion scheint jedoch abzuflachen. Gerade einmal sechs Autos bildeten die Demo.

Da war das Polizeiaufgebot auf dem Schützenplatz-Parkplatz größer als das der Demonstranten. Die Polizisten begleiteten nämlich den Korso durch Vorsfelde, die Innenstadt und weitere Bereiche im Wolfsburger Stadtgebiet. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Km/h und lauter Musik für die Aufmerksamkeit fuhren die Demonstranten ihren Weg. Ein Megaphon war auch dabei.

Das Polizeiaufgebot am Samstag auf dem Schützenplatz in Vorsfelde konnte sich sehen lassen. Quelle: Britta Schulze

Mit Megafon und Sprüchen wie „Kein Impfzwang durch die Hintertür“ waren die Fahrzeuge ausgestattet. Quelle: Britta Schulze

Ihre Haltung machten die Teilnehmer sehr deutlich, indem sie großflächig auf die Seiten ihrer Autos auf Internetadressen mit eindeutiger Ausrichtung warben. Dabei ging es einmal um den Corona-Leugner Boris Reitschuster und eine weitere Website mit ähnlicher Denkausrichtung.

Zu Beginn der Demonstrationen vor ein paar Wochen waren noch 50 und mehr Autos beteiligt. Im Laufe der Wochen wurden es allerdings immer weniger Teilnehmer. Dieses Mal fanden sich nur noch sechs Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Wolfsburg, Gifhorn und Helmstedt ein.

Von Robert Stockamp