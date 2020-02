600 Besucher feiern Tribut an Freddie Mercury im CongressPark

Wolfsburg

„The Spirit of Freddie Mercury“: Für 600 Besucher sind am Sonntagabend im Großen Saal des CongressParks Freddie Mercury und seine Band Queen wieder aufgelebt. In rund eineinhalb Stunden gab die „Queen Real Tribute Band“ die größten Hits des legendären britischen Rocksängers zum Besten.

Viele Lieder waren täuschend echt an den Originalversionen

Dunkle Haare, Schnauzer, barocke Kostüme und Fantasieuniformen – zumindest äußerlich passt die Imitation des britischen Rockstars durch Ivan Ristanović perfekt. Doch auch musikalisch überzeugten er und seine Bandkollegen: Mal rockig, mal gefühlvoll und mal mit leidenschaftlichen Solos am Schlagzeug oder an der E-Gitarre – das Repertoire der Band war groß. Neben den Queen-Songs präsentierte die serbische Coverband Hits aus Mercurys Album „ Barcelona“ mit der Opernsängerin Montserrat Caballé. Viele Lieder waren täuschend echt an den Originalversionen aus den 70er- und 80er-Jahren. Vier Tänzer sollten darüber hinaus für gute Stimmung im Publikum sorgen.

Zu Beginn des Abends sprang der Funke auf die teilweise nur halbvollen Zuschauerreihen dennoch nicht richtig über: Als einen der ersten Klassiker spielte die Band den Song „I Want It All“, mit den Armen mitgehen wollte von den 600 Zuschauern aber kaum einer. Lauten Applaus gab es dennoch, genauso wie für die Ballade „Love Of My Life.“

Den Zuschauern gefiel die Show

„Uns gefällt es ganz gut, es ist halt nicht der echte Freddie Mercury. Aber es ist eine tolle Show“, bilanzierten die Besucherinnen Angelika Wolf und Cornelia Lumme in der Pause. Ingo Sonnenbergs Urteil fiel noch besser aus: „Ich bin ein großer Fan von Queen und bisher sehr begeistert.“ Christiane Schütz und Dennis Fischer sind ebenfalls echte Fans der Band: „Wir hören seit einem Jahr nur noch Queen im Auto. Ansonsten haben wir einen unterschiedlichen Musikgeschmack, aber da treffen sich unsere Interessen.“ Im Hinblick auf die Show meinten beide zur Pause: „Bis jetzt ist es sehr schön, durch die Tanzeinlagen ist immer etwas zu sehen und die Klassiker macht die Band richtig gut. Es könnten allerdings mehr Leute im Publikum mitmachen, das ist schade.“

Ob es an den Songs der zweiten Hälfte, der Leistung auf der Bühne oder dem Glas Wein in der Pause lag, lässt sich nicht sicher beantworten, aber: Nach der Pause waren die Zuschauer bei Hits wie „I Want To Break Free“ tatsächlich hörbar lauter und standen für „We Will Rock You“ dann immerhin für einen Song von ihren Sitzplätzen auf. Zum Abschluss sangen Ristanović und seine Bandkollegen „We Are The Champions“ und ließen sich mit stehenden Ovationen verabschieden.

Von Melanie Köster