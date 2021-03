Die Veränderungen in der Welt durch die Pandemie setzen die Seelen unter Stress – auch in Wolfsburg. Deshalb steigt der Bedarf an Betreuung für Menschen, die chronisch an psychischen Erkrankungen leiden oder deren Probleme sich jetzt erst zeigen. Wie der künftige Weg der psychosozialen Betreuung in Wolfsburg aussehen soll, war jetzt Thema einer Videokonferenz.