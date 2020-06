Wolfsburg

Die Tagesklinik für Erwachsene und die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) des AWO-Psychiatriezentrum Königslutter in Wolfsburg haben seit April einen neuen Manager. Dr. Michael Sonntag hat die übergeordnete disziplinarische Leitung für die beiden Einrichtungen in der Region übernommen, um der besonderen Bedeutung der Tagesklinik und der PIA gerecht zu werden.

Kein besonders einfacher Start für den promovierten Gesundheitsökonom, denn es läuft einiges anders in Corona-Zeiten. „In einer Zeit großer Verunsicherung zu starten, ist immer herausfordernd“, betont Sonntag. „Schwierig war der Start dadurch aber nicht. Wir halten uns an die Hygienevorschriften und ich konnte so gut wie alle Kollegen in den Tageskliniken und PIAs bereits kennenlernen.“

Corona: Virus wirkt sich auch auf Arbeit in der Tagesklinik aus

Doch die Veränderungen in dieser Zeit sind spürbar: „Die Besorgnis und Ungewissheit über die Auswirkung des Coronavirus betrifft uns alle. Jeder von uns geht damit anders um. In dieser ungewöhnlichen Zeit möchten wir, dass unsere Patienten wissen, dass wir weiter für sie da sind“, betont der neue Manager. In der Tagesklinik finden ihm zufolge seelisch kranke Menschen einen Ort vor, wo sie mit ihren Ängsten angenommen werden.

Tagesklinik Wolfsburg : Behandlung aller psychischen Erkrankungen

In der Tagesklinik werden fast alle psychischen Erkrankungen behandelt. Voraussetzung ist, dass die Patienten nachts und am Wochenende ohne ständige medizinische Betreuung auskommen. Benötigen Patienten schnell einen ambulanten Termin, haben aber noch keinen niedergelassenen Therapeuten, können sie sich an die Psychiatrische Institutsambulanz wenden.

Kontakt in die Tagesklinik Wolfsburg, Laagbergstraße 24, unter Telefon (0 53 61) 29 82 0 oder per E-Mail an tkwolfsburg2@awo-apz.de.

Kontakt in die Institutsambulanz, Laagbergstraße 24, unter Telefon (0 53 61) 29 82 24 oder per E-Mail an institutsambulanz@awo-apz.de.

