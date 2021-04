Wolfsburg

Insgesamt sechs Leute sind am Dienstagabend am alten VfL-Stadion am Elsterweg in eine Prügelei verwickelt worden. Alkohol war im Spiel, am Ende gab es zwei Anzeigen wegen Körperverletzung und eine Frau, die von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde.

Gegen 18.15 Uhr gerieten in der Nähe der Tribüne zunächst zwei Wolfsburger (22 und 60) in einen Streit. Weil sich der 22-Jährige gegenüber dem Älteren aggressiv und lautstark verhielt, kam ihm ein 62 Jahre alter Zeuge zur Hilfe. Doch der betrunkene junge Mann ließ sich nicht beruhigen, beleidigte den 62-Jährigen und prügelte auf den Helfer ein, woraufhin dieser sich zur Wehr setzte. Zwei weitere Zeugen eilten herbei, um die Situation zu beruhigen. „Plötzlich erschien eine 44 Jahre alte Wolfsburgerin am Ort und unterstützte den 22-Jährigen, indem sie sich den Prügelattacken des 22-Jährigen anschloss“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge.

Eine 44-Jährige Frau lässt sich nicht beruhigen und wird daraufhin in Gewahrsam gebracht

Mittlerweile hatte die Polizei über Notruf von dem Streit erfahren. Die Beamten trafen innerhalb weniger Minuten ein und trennten die Parteien. „Trotz der anwesenden Staatsgewalt ließen sich der 22-Jährige und die 44-Jährige nicht beeindrucken und beleidigten ihr Gegenüber weiterhin“, so Figge. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergaben bei der Frau 2,61 Promille, bei dem 22-Jährigen waren es 3,34 Promille.

Lesen Sie auch Schockanruf: Wolfsburger übergibt Betrügern angebliche Kaution für Nachbarin

Zwischenzeitlich traf Verstärkung der Polizei ein. Weil sich die 44-Jährige nicht beruhigen ließ, bekam sie Handfesseln angelegt und wurde ins Polizeigewahrsam verbracht. Der 22-Jährige erhielt einen Platzverweis. Bei der körperlichen Aueinandersetzung trugen der 22-Jährige wie auch der 62 Jahre alte Zeuge leichte Blessuren davon. Die Polizei leitete gegen beide Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ein.

Von der Redaktion